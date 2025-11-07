Погода
В Манасском районе очищены 4 скважины и укреплены берега канала

206
- Светлана Лаптева
Для обеспечения жителей села Семетей Манасского района Таласской области чистой питьевой водой было выделено 25 миллионов сомов. На эти средства проведена очистка четырёх скважин на старом водозаборном сооружении села Семетей. Этот вопрос был поднят делегатами III Народного курултая, прошедшего в 2024 году.Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по замене деталей колодцев на улицах К. Жаманкулова и Ажыбек Датка.

Также районным управлением водного хозяйства выполнены работы по укреплению берегов Кыдыралы канала на участке протяжённостью 1 километр.

Отметим, на 2025 год Министерством утвержден план мероприятий из 410 пунктов, составленный по обращениям делегатов III Народного курултая. Из них 50 мероприятий (12%) выполнены, 360 (88%) находятся в стадии реализации, неисполненных мероприятий нет.

Большинство обращений касаются вопросов ирригации (60%) и обеспечения населения питьевой водой (23%). Эти стратегически важные направления находятся в процессе реализации.


URL: https://www.vb.kg/452296
Теги:
водоснабжение, Таласская область
