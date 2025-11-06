Кыргызстан сыграет за первое место на CAVA (U-19)

Женская молодежная сборная Кыргызстана по волейболу (U-19) проведет сегодня, 6 ноября, решающий матч за первое место на чемпионате стран Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA), сообщает Prosports.kz.

Турнир проходит в городе Коломбо (Шри-Ланка) и собрал четыре команды, которые на предварительном этапе играют между собой в круговом формате.

Кыргызстанская команда уверенно стартовала на соревнованиях, выиграв оба предыдущих матча, и теперь встретится с хозяйками турнира - сборной Шри-Ланки.

Матч начнется в 17:00 по времени Бишкека. Оба коллектива до сих пор не потерпели ни одного поражения, поэтому этот поединок станет ключевым в борьбе за первое место в групповом этапе.

Победа обеспечит кыргызстанкам лидерство перед финальной стадией турнира и повысит их шансы на титул чемпионок Центральной Азии.