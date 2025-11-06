Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 100.45 - 101.40

Кыргызстан сыграет за первое место на CAVA (U-19)

118  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женская молодежная сборная Кыргызстана по волейболу (U-19) проведет сегодня, 6 ноября, решающий матч за первое место на чемпионате стран Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA), сообщает Prosports.kz.

Турнир проходит в городе Коломбо (Шри-Ланка) и собрал четыре команды, которые на предварительном этапе играют между собой в круговом формате.

Кыргызстанская команда уверенно стартовала на соревнованиях, выиграв оба предыдущих матча, и теперь встретится с хозяйками турнира - сборной Шри-Ланки.

Матч начнется в 17:00 по времени Бишкека. Оба коллектива до сих пор не потерпели ни одного поражения, поэтому этот поединок станет ключевым в борьбе за первое место в групповом этапе.

Победа обеспечит кыргызстанкам лидерство перед финальной стадией турнира и повысит их шансы на титул чемпионок Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452297
Теги:
волейбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  