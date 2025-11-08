Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 100.45 - 101.45

Кыргызстанец Актилек Муктарали уулу выиграл бой на турнире Open FC 58

183  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Самаре, Россия, на МТЛ-Арене прошёл международный турнир по смешанным единоборствам Open FC 58, в котором приняли участие спортсмены из России, Ирана, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Бразилии.

Кыргызстан на турнире представляли два бойца - Актилек Муктарали уулу и Рыскулбек Ибраимов.

В весовой категории до 77 кг Актилек Муктарали уулу (4-0) одержал победу над россиянином Георгием Журавским (4-2) единогласным решением судей, подтвердив свой статус перспективного бойца.

В то же время, в весе до 57 кг Рыскулбек Ибраимов (23-20-1) уступил Ибрагиму Картоеву (5-0) по единогласному решению судей.

Организаторы турнира подчеркнули, что выступление Актилека Муктарали уулу стало одним из ярких событий вечера. "Потрясающее выступление и большие перспективы в нашей организации!" - отметили они.

Эти результаты показывают высокий уровень подготовки кыргызстанских бойцов и их готовность к международной конкуренции в смешанных единоборствах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452360
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  