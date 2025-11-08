Кыргызстанец Актилек Муктарали уулу выиграл бой на турнире Open FC 58

В Самаре, Россия, на МТЛ-Арене прошёл международный турнир по смешанным единоборствам Open FC 58, в котором приняли участие спортсмены из России, Ирана, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Бразилии.

Кыргызстан на турнире представляли два бойца - Актилек Муктарали уулу и Рыскулбек Ибраимов.

В весовой категории до 77 кг Актилек Муктарали уулу (4-0) одержал победу над россиянином Георгием Журавским (4-2) единогласным решением судей, подтвердив свой статус перспективного бойца.

В то же время, в весе до 57 кг Рыскулбек Ибраимов (23-20-1) уступил Ибрагиму Картоеву (5-0) по единогласному решению судей.

Организаторы турнира подчеркнули, что выступление Актилека Муктарали уулу стало одним из ярких событий вечера. "Потрясающее выступление и большие перспективы в нашей организации!" - отметили они.

Эти результаты показывают высокий уровень подготовки кыргызстанских бойцов и их готовность к международной конкуренции в смешанных единоборствах.