Гулжигит Алыкулов расстался с "Торпедо"

Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов завершил сотрудничество с московским клубом "Торпедо". Решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон.

Алыкулов, которому 24 года, присоединился к команде в январе 2025 года. За почти год выступлений за черно-белых он провёл 20 матчей и забил один гол, показывая стабильную игру на позиции полузащитника и вингера.

Представители клуба и сам футболист выразили благодарность друг другу за совместную работу. "Мы желаем Гулжигиту успехов в дальнейшей карьере и уверены, что он продолжит прогрессировать на международной арене", - отметили в пресс-службе "Торпедо".

Алыкулов также поблагодарил клуб за профессиональную поддержку и возможность проявить себя в российской Премьер-лиге, подчеркнув, что опыт выступлений в "Торпедо" стал важной вехой в его карьере.