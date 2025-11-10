Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Азамат Асанбеков завершил стажировку FIFA и получил международный опыт

172  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Специалист Технического отдела Кыргызского футбольного союза Азамат Асанбеков успешно прошёл практическую стажировку в рамках программы FIFA Member Associations Support, организованной FIFA для сотрудников ассоциаций-членов.

Асанбеков стал первым и пока единственным участником из Центральной Азии, приглашённым на этот престижный международный курс. С 9 сентября по 31 октября 2025 года он работал в офисе FIFA в Париже, в департаменте обслуживания ассоциаций-членов, где участвовал в координации проектов, мониторинге и изучении реализации инициатив FIFA Forward. Полученный опыт включал практическое управление проектами и изучение методов внедрения программ поддержки футбола на уровне стран-участниц.

В рамках программы участники из 21 страны мира имели возможность обменяться опытом, обсудить лучшие практики в области футбольного менеджмента и получить знания международного уровня.

Кыргызский футбольный союз поздравил Азамата Асанбекова с успешным завершением стажировки и выразил уверенность, что приобретённые знания и опыт помогут в дальнейшем развитию футбола в Кыргызстане, включая улучшение работы с ассоциациями, проектами FIFA Forward и общую инфраструктуру футбольного менеджмента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452362
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  