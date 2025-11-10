Азамат Асанбеков завершил стажировку FIFA и получил международный опыт

Специалист Технического отдела Кыргызского футбольного союза Азамат Асанбеков успешно прошёл практическую стажировку в рамках программы FIFA Member Associations Support, организованной FIFA для сотрудников ассоциаций-членов.

Асанбеков стал первым и пока единственным участником из Центральной Азии, приглашённым на этот престижный международный курс. С 9 сентября по 31 октября 2025 года он работал в офисе FIFA в Париже, в департаменте обслуживания ассоциаций-членов, где участвовал в координации проектов, мониторинге и изучении реализации инициатив FIFA Forward. Полученный опыт включал практическое управление проектами и изучение методов внедрения программ поддержки футбола на уровне стран-участниц.

В рамках программы участники из 21 страны мира имели возможность обменяться опытом, обсудить лучшие практики в области футбольного менеджмента и получить знания международного уровня.

Кыргызский футбольный союз поздравил Азамата Асанбекова с успешным завершением стажировки и выразил уверенность, что приобретённые знания и опыт помогут в дальнейшем развитию футбола в Кыргызстане, включая улучшение работы с ассоциациями, проектами FIFA Forward и общую инфраструктуру футбольного менеджмента.