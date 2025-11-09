ISU подтвердил триумф российских фигуристок на чемпионате Европы

Международный союз конькобежцев (ISU) официально подтвердил Анну Щербакову из России как чемпионку чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года, проходившего в Таллине, Эстония, сообщила пресс-служба ISU.

Решение последовало после пересмотра дела другой российской фигуристки Камилы Валиевой, ранее обвинённой в нарушении антидопинговых правил. Швейцарский федеральный суд 8 октября 2025 года отклонил заявку Валиевой на пересмотр вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) от 29 января 2024 года.

С учётом этого решения окончательный рейтинг чемпионата Европы 2022 года теперь выглядит следующим образом:

1-е место: Анна Щербакова (Россия)

2-е место: Александра Трусова (Россия)

3-е место: Луна Хендрикс (Беларусь)

ISU подчеркнула, что процесс был долгим и сложным для всех спортсменов, выразив благодарность за их терпение, профессионализм и стойкость, а также заявила, что фигуристы теперь получат заслуженные медали и официальное признание.

Дело Камилы Валиевой:

В феврале 2022 года CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU против решения Российского антидопингового агентства (RUSADA) о снятии временного отстранения Валиевой. Положительный результат допинг-пробы на запрещённое вещество триметазидин, взятой 25 декабря 2021 года, привёл к отсрочке награждения российской олимпийской команды.

Валиева смогла участвовать в индивидуальном олимпийском соревновании 2022 года и заняла четвёртое место, однако впоследствии ей были аннулированы медали чемпионата Европы 2022 года, чемпионата России 2021–2023 годов и другие награды.