АПЛ: "Арсенал" упустил победу в матче с "Сандерлендом"

В одном из самых захватывающих матчей тура "Арсенал" не сумел удержать победу и сыграл вничью 2:2 с упорным "Сандерлендом", потеряв два ценных очка в чемпионской гонке. Команда хозяев вновь доказала, что "Стэдиум оф Лайт" остаётся одним из самых сложных стадионов для соперников - "Сандерленд" продолжает идти без поражений дома в этом сезоне.

Быстрый старт и лидерство "Сандерленда"

С самого начала встречи хозяева активно прессинговали, не давая "Арсеналу" развивать привычные атакующие комбинации. Голкипер "канониров" Робин Рёфс несколько раз спас свою команду, однако после нереализованного момента Уилсоном Исидором "Сандерленд" всё же вышел вперёд - Даниэль Баллард открыл счёт, заставив трибуны взорваться от радости.

Ответ "Арсенала" после перерыва

Проигрывая после первого тайма, команда Микеля Артеты вышла на второй с новыми силами и настроем. Усилия лондонцев быстро принесли результат - Букайо Сака точно пробил и восстановил равновесие. После этого "Арсенал" захватил инициативу и контролировал ход матча. Мартин Зубименди мог вывести гостей вперёд, но его мощный удар попал в перекладину. Вскоре Леандро Троссар всё же добился успеха, сделав счёт 2:1 в пользу "Арсенала".

Драматичная концовка

Однако "Сандерленд" не сдался. При поддержке родных трибун хозяева пошли вперёд и в концовке сравняли счёт - вышедший на замену Брайан Бробби забил великолепный гол, установив окончательный результат 2:2.

Вратарь Давид Райя ещё несколько раз спас "Арсенал" от поражения, но команда всё же потеряла два очка, которые могли укрепить её позиции в борьбе за титул.

Для "Сандерленда" этот матч стал очередным подтверждением роста и уверенности в Премьер-лиге, а для "Арсенала" - напоминанием о том, что стабильность и концентрация на каждом отрезке сезона остаются решающими факторами в чемпионской гонке.

Итоговый счёт: Сандерленд - Арсенал 2:2

Голы: Баллард, Бробби - Сака, Троссар

Стадион: "Стэдиум оф Лайт", Сандерленд