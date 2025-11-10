Погода
Неделя благоприятна для исправления ошибок. Гороскоп с 10 по 16 ноября

Меркурий с 9 ноября перешёл в ретроградное движение, которое завершится 29 ноября, а потому в течение недели могут возобновляться прерванные деловое сотрудничество и обучение. Повышается вероятность возврата долгов, завершение оформления документов. В то же время не желательно начинать новые проекты, заниматься регистрацией компаний, брать или давать деньги в долг. Возможны задержки с получением товара, различных посылок. Вероятны пробуксовки с получением документов, если процесс их оформления начнётся в это время. Возможны опоздания, переносы встреч. Неделя продуктивна, позволяя заметить и исправить допущенные ранее просчёты, а также воспользоваться упущенными возможностями. Давать старт новым проектам, начинать новое обучение лучше всего после 29 ноября. Понедельник благоприятен для покупок, поездок. Вторник, среда – время развития. Возможны продуктивные деловые встречи, романтичные свидания. Удачны покупки. Дни располагают для проведения презентаций, публичных мероприятий, хотя стоит приготовиться к задержкам и опозданиям. Четверг и пятница – время анализа пройденного пути, осознание и принятия просчётов. Удастся поработать над решением допущенных ошибок и просчётов. Можно заниматься отчётами, ревизией. Покупки и вложения практичны. Суббота и воскресенье располагают к поиску компромиссов. Дни благоприятны для свиданий, вечеринок. Со вторника по воскресенье – благоприятное время для повторных косметологических процедур и посещения парикмахера.

Овен – отголоски недавних споров ещё аукнутся, но диалог всё же перейдёт а конструктивное русло. Возможно получение хороших новостей и предложений из-за рубежа, что отразится на делах и учёбе, а также устроит некоторые поездки и встречи. Появится возможность обсудить с руководством ряд важных вопросов, а также уладить финансовые дела. Наметиться рост доходов, а мудрая стратегия позволит превратить разовые поступления в стабильный поток.

Телец – намеченные преобразования могут сорваться в последний момент, и предстоит возвращаться к первоначальным планам, что пойдёт на пользу как деловым, так и личным отношениям. Общение с давними знакомыми внесёт ясности в жизни и позволит совершить отложенные поездки. Вернувшаяся уверенность в своих силах и хорошее самочувствие подвигнут вас на поиск дополнительной работы и успехи придут в ближайшее время, что увеличит доходы.

Близнецы – потерпев последнюю неудачу в рискованных сделках и прочих экспериментах с деньгами, вы вернётесь к проверенным подходам, и они вас не подведут. Казна начнёт пополняться, а настроение улучшится. Вы перестанете срывать свой гнев на близких людях, и личная жизнь вновь станет гармоничной. Появится настроение для свиданий и новых знакомств, если в пылу эмоций отношения были разорваны. Продуктивно пройдут деловые встречи, которые состоятся по инициативе давних и новых партнёров.

Рак – осталось переждать последний эмоциональный шторм, который устроят домочадцы и деловые партнёры. Революционная активность пойдёт на убыль, и они дадут понять что готовы к нормальному диалогу. Прогулки по осенним паркам, либо посещение интересных мероприятий вернут гармонию и романтику в отношения. В делах наметиться стабильный прогресс и всё благодаря первому шагу, который сделают ещё недавние соперники. Появится возможность для продолжения учёбы, либо успешной сдачи тестов.

Лев – непродолжительные поездки и хорошие известия помогут избавиться от раздражительности и плохого самочувствия. Вы дадите возможность реабилитироваться перед вами как любимому человеку, так и деловым партнёрам, что не разочарует вас. Полученные дополнительные доходы воодушевят на совершение покупок и преобразования в доме. Можете смело браться за непродолжительный ремонт, либо обновление мебели. Выгоду принесут вложения в свой бизнес.

Дева – осознав что эксперименты как в бизнесе, так и развлечениях приносят вам одни убытки, вы расстанетесь с опасными затеями и направите свои силы на восстановление финансовых поступлений. Доходы себя долго ждать не заставят, и вы сможете обновить гардероб, починить что-то в доме, либо сделать долгожданную покупку техники. Перестав тревожиться о финансовом положении, вы будете открыты для чувств, романтики и общения с давними друзьями.

Весы – уровень напряжённости в семейных отношениях начнёт убывать и появится общие темы для разговора, которые уже не будут вызвать раздражения. Полученные деньги дадут возможность вместе с домочадцами прогуляться по торговым центрам и не только сделать выгодные покупки, но и неплохо отдохнуть. С пользой для дела пройдут встречи с друзьями и деловыми партнёрами, участие в различных презентациях, учебных программах и поездках.

Скорпион – самочувствие начнёт улучшаться, а проводимые профилактические процедуры помогут скорейшему восстановлению сил. Возможно получение незапланированных доходов и приятных подарков как от домочадцев, так и тайного поклонника. Появится настроение для деловых встреч, так и развлекательных поездок. Уже стоит подумать об отдыхе на осенних и новогодних праздников. Выбранные туры окажутся не только экономными, но и увлекательными.

Стрелец – сослуживцы и некоторые знакомые сделают ещё одну попытку запустить руку в ваш кошелёк. Отразив посягательство на ваши деньги, вы сохраните казну и начнёте её наполнять. Суеты и хлопот станет меньше. Появятся помощники из числа домочадцев и близких друзей, которые возьмут на себя часть забот и благополучно с ними справятся. Они же дадут и полезные советы. Появится свободное время, которое лучше всего посвятить своему здоровью и отдыху.

Козерог – противостояние с людьми из числа руководства какое-то время сохранится, но появится удобное для всех решение проблемы, что наладит отношения и поможет в получении документов. Большую роль в вашей жизни сыграют сослуживцы и любимый человек. Одни предложат выгодное сотрудничество, а другие устроят ваш досуг, пригласив на вечеринки или увлекательные мероприятия. Подвернётся удобный случай для флирта, что положит начало длительным отношениям.

Водолей – в противоречивых известиях и непредвиденных обстоятельствах помогут разобраться надёжные друзья и некоторые коллеги. Они не оставят вас наедине с проблемами, а примут участие в их разрешении или поделятся нужными советами. Без лишних хлопот могут быть оформлены документы, получены необходимые согласования. У вас хорошие шансы на победу в различных тендерах и конкурсах на вакантную должность. Не забудьте только подать заявку.

Рыбы – пересмотрев свои траты, вы сможете отказаться от дорогостоящих вложений и выбрать наименее затратный путь для пополнения казны. Доходы увеличатся и благодаря общению с людьми, от которых зависит принятие соответствующих решений. Разобравшись с финансовыми вопросами, вы сможете встретиться с друзьями и родственниками, общение с которыми постоянно откладывалось. Готовьтесь к увлекательным путешествиям и свиданиям.

Астролог Андрей Рязанцев


