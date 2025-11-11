Погода
В столице высажено более 500 деревьев

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев вместе с заместителями принял участие в городской экологической акции по озеленению столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Посадка деревьев с мэром прошла на территории средней общеобразовательной школы №102, также, озеленительные работы были проведены вдоль улицы Байтик баатыра - на участке от улицы Исы Ахунбаева до Касымалы Джантошева, с западной стороны, где были высажены березы, туи, клены, дубы.

В целом сегодня по городу было высажено более 500 деревьев.

После посадки мэр Айбек Джунушалиев вместе с участниками акции символически завязал ленточки на деревьях, отметив важность бережного отношения к зеленым насаждениям.

Градоначальник подчеркнул, что озеленение столицы - это не разовая акция, а системная работа, требующая постоянного внимания. Он поручил ответственным службам обеспечить регулярный полив и уход за посаженными деревьями, чтобы все саженцы прижились и не остались без внимания после посадки.

"Посадить дерево - это начало большого дела. Главное - сохранить его, ухаживать и защищать. Только так мы сделаем Бишкек по-настоящему зеленым и уютным городом", - отметил мэр Айбек Джунушалиев.

Этой осенью в Бишкеке уже высажено более 6 500 деревьев. Работы по озеленению продолжаются, и к концу года общее количество посадок превысит 15000. Напомним, весной текущего года было высажено 7 824 дерева.


Бишкек, деревья
