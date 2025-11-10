Больше 600 журналистов и блогеров прошли обучение в медиашколе "Евразия"

В столице Кыргызстана завершилась трёхдневная Медиашкола "Евразия", собравшая сотни студентов, молодых журналистов и начинающих блогеров. Проект стал одной из крупнейших образовательных медиаплощадок в регионе и объединил будущих и действующих специалистов в сфере коммуникаций, цифрового контента и журналистики. Открытие прошло на площадке Бишкекского государственного университета (БГУ), где медиэксперт Кубан Абдымен и российский журналист Евгений Попов провели мастер-класс, который посетили 600 человек. Спикеры рассказали о современных трендах медиарынка, цифровой трансформации журналистики и о том, как сохранять профессиональные стандарты в условиях стремительных изменений.

Как отметила директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова,современная журналистика - это не просто профес-сия. Это мощный инструмент формирования общественного мнения и укрепления взаимопонимания.

"В рамках Медиашколы "Евразия" будут проводиться тренинги, направ-ленные на развитие профессиональных навыков, освоение современных медиатехнологий и укрепление этических стандартов в журналистике от авторитетных журналистов-экспертов из Кыргызстана и России. Про-грамма ориентирована на развитие практических навыков, освоение со-временных медиатехнологий и укрепление этических стандартов в журналистике. Наша Медиашкола "Евразия" - это не только образовательная платформа, но и пространство для обмена опытом, установления профессиональных связей и генерации новых идей. Это школа ценностей - открытости, объективности, точности и ответственности перед обществом", - сказала Кымбат Урумкулова.

Во второй день участники продолжили обучение в Евразийском центре русского языка и культуры. Перед ними выступили Евгений Попов, Дмитрий Леонтьев и Егор Пискунов. Участники обсудили развитие медиапространства, вопросы визуальной культуры, этики журналистики и цифровых коммуникаций. Встреча прошла в интерактивном формате - молодые журналисты получили возможность задать интересующие вопросы экспертам и обменяться мнениями о будущем русскоязычных медиа в регионе.

"Сегодня журналистика меняется быстрее, чем когда-либо. Молодым специалистам важно не только владеть инструментами, но и понимать ответственность перед обществом, уметь критически мыслить и сохранять профессиональную этику. Медиашкола "Евразия" - это отличная возможность получить реальные знания и вдохновиться опытом коллег", - сказал медиаэкперт Кубан Абдымен.

Финальный день был посвящён блогингу и созданию цифрового контента. Мастер-классы провели популярные блогеры Кыргызстана Аскат Осмонов и Эрик Абдыкалыков и Георгий Лобушкин, поделившиеся практическими советами по развитию личного бренда, работе с аудиторией и поиску актуальных форматов для социальных сетей.

Проект Медиашкола "Евразия" стал важной площадкой для обмена опытом, развития профессиональных навыков и установления новых контактов между молодыми журналистами и экспертами индустрии. Участники отметили насыщенность программы, практическую направленность и возможность общения с ведущими представителями индустрии.

Об организации:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традици-онных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. За полтора года работы "Евразия" объединила 100 000 участников из разных стран, став ведущей платформой гуманитарного взаимодействия на евразийском пространстве.