900 специалистов по недвижимости обучились в Royal Sales Academy

С целью повышения профессиональных стандартов и развития команды ведущих консультантов по недвижимости в Центральной Азии, Royal Central Park Sales Academy – стратегическая программа обучения, организованная застройщиком проекта Royal Central Park, – успешно прошла в Бишкеке и собрала более 900 специалистов по недвижимости. Это одно из крупнейших и самых профессиональных обучающих мероприятий в Кыргызстане, ставшее важным этапом на пути к формированию команды профессиональных Сейлс Агентов – первопроходцев, которые будут сопровождать становление первого в столице Бишкека многофункционального "all-in-one" мегапроекта.

Royal Sales Academy – Раскрывая потенциал, укрепляя характер – Надёжный фундамент для будущего поколения профессиональных Сейлс Агентов.

С 23 октября 2025 года стартовала программа Royal Central Park Sales Academy, разработанная как комплексный курс, сочетающий профессиональное обучение и всестороннее развитие компетенций участников. Участники программы получили углубленные знания в области экономики и финансов Центральной Азии, познакомились с рыночным контекстом и перспективными инвестиционными тенденциями, а также подробно изучили генеральный план, архитектурные решения, инфраструктуру, юридические аспекты и стратегию долгосрочного развития проекта Royal Central Park – символа нового формата многофункционального "all-in-one" города в Бишкеке. Кроме того, слушатели прошли интенсивную подготовку по навыкам консультирования, работе с клиентами и специализированным стратегиям продаж для жилого квартала The Essence, запуск которого запланирован на IV квартал 2025 года. Программа включала динамичные интерактивные модули Teamwork Challenges, направленные на развитие командной работы, креативного мышления и духа сотрудничества. Энергичная атмосфера, активное взаимодействие и позитивная энергия, царившие на протяжении всего курса, вдохновили участников, объединили команду и укрепили их стремление к профессиональному росту и новым достижениям.

Раскрой силу профессионального Сейлс Агента – Путь, отмеченный стремлением и преданностью делу.

30 октября 2025 года, в рамках продолжающегося обучающего пути Royal Sales Academy, более 900 участников прошли итоговый экзамен "Pro Sales Agent Certification Exam" - комплексную оценку профессиональных компетенций и личностных качеств. Проявив высокий уровень профессионализма, уверенности и стремления к карьерному росту, все участники успешно сдали экзамен и получили сертификаты Pro Sales Agent, вручённые застройщиком проекта Royal Central Park. Этот результат подтвердил их компетентность, преданность делу и готовность к профессиональному развитию. Данное событие стало не просто завершением обучающей программы, но и подтверждением долгосрочного видения застройщика Royal Central Park, направленного на развитие профессиональных кадров - ключевой силы, распространяющей ценности высокого уровня жизни и гуманистический дух первого в Бишкеке многофункционального "all-in-one" мегапроекта. Эти специалисты - настоящие амбассадоры бренда, обладающие глубокими знаниями, современными навыками и международным мышлением, готовые сопровождать клиентов на пути к созданию счастливого дома и устойчивых инвестиций.

Завершая программу, участники отметили гордость и вдохновение, которые они испытали во время обучения, практики и совершенствования навыков. Royal Central Park Sales Academy стала настоящим путём самосовершенствования, формирования характера и укрепления профессионального духа, заложив основу для появления нового поколения специалистов по недвижимости Кыргызстана - энергичных, уверенных в себе и открытых миру.

Представитель застройщика Royal Central Park отметил: "Благодаря единству более чем 800 профессиональных консультантов по недвижимости, мы гордимся вашими усилиями и верим, что именно вместе с вами сможем создавать лучшие ценности для жителей Бишкека в эпоху урбанизации и модернизации." Застройщик Royal Central Park подтверждает свою приверженность постоянному сотрудничеству, открытому диалогу и поддержке команды консультантов, чтобы вместе вывести Бишкек на новый мировой уровень, сопоставимый с крупнейшими городами, реализующими концепцию многофункциональных "all-in-one" мегапроектов.

Сегодня Royal Central Park становится пионером интегрированных городских экосистем в Центральной Азии. Проект развивается компанией RCA Living - членом TNG Global Foundation (Великобритания), в соответствии с видением создания "Счастливого города Центральной Азии", где человек живёт в гармонии с природой, наслаждаясь современной, вдохновляющей и комфортной средой.

Royal Central Park задуман как полноценная экосистема жизни, приносящая устойчивые ценности для жителей и инвесторов, укрепляя статус Бишкека на карте региональных и мировых городов будущего.