В Кемине разработан проект реконструкции городского стадиона

- Самуэль Деди Ирие
В городе Кемин разработан эскизный проект реконструкции местного стадиона. Об этом сообщили в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры Кыргызской Республики.

Проект подготовили специалисты Кеминского районного управления по градостроительству и архитектуре при Департаменте градостроительства и архитектуры Минстроя КР. Согласно информации ведомства, реконструкция охватит стадион, расположенный на улице Победа, общая площадь которого составляет 3,8 гектара.

Проект предусматривает строительство нового футбольного поля, беговых дорожек, площадок для баскетбола и мини-футбола, а также удобных трибун для зрителей, озеленённых зон и парковки для автомобилей.

По словам представителей министерства, реализация проекта направлена на развитие спортивной инфраструктуры города и создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом среди молодежи.

"Новая спортивная площадка станет важным общественным пространством, где жители смогут проводить свободное время с пользой, заниматься спортом и участвовать в массовых мероприятиях. Это будет способствовать укреплению здоровья населения и повышению интереса к активному образу жизни", - отметили в Минстрое.

Проект реконструкции стадиона в Кемине станет частью программы по модернизации спортивных объектов по всей стране, инициированной для поддержки спорта и здорового образа жизни в регионах Кыргызстана.


Кеминский район, спорт, строительство
