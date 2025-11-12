Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Чжоу Гуанью выражает уважение Валттери Боттасу, повторяя слова Хэмилтона

257  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший гонщик команды Sauber Чжоу Гуанью выразил восхищение своим напарником Валттери Боттасом после объявления о том, что он не вернётся в команду на сезон-2025. В своём сообщении в Instagram Чжоу написал:

"Наслаждался каждым моментом, проведённым вместе, дружище. Лучший напарник, с которым у меня был опыт работы".

Чжоу и Боттас покинули Sauber после объявления командой полностью нового состава гонщиков на 2025 год. В команду перешёл Нико Хюлкенберг из Haas, чтобы возглавить команду перед её трансформацией в Audi в 2026 году, а также дебютировал новичок Габриэль Бортолетто, поднявшийся из Формулы 2.

Эта дань уважения повторяет слова Льюиса Хэмилтона, который похвалил Боттаса после ухода финна из Mercedes в 2021 году. Хэмилтон отметил пять сезонов совместной работы, четыре Кубка конструкторов и крепкую дружбу вне трассы. Чжоу, ныне резервный гонщик Ferrari, поддержал эти чувства, подчеркнув профессионализм и характер Боттаса.

Боттас вернётся в Формулу-1 в 2026 году с Cadillac, где его напарником станет опытный Серхио Перес, так как команда предпочла проверенных гонщиков молодым талантам.

Тёплые слова Чжоу подчёркивают сохраняющееся уважение и дружеские связи между гонщиками Формулы-1, даже несмотря на изменения в составах команд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452413
Теги:
гонки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  