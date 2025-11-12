Чжоу Гуанью выражает уважение Валттери Боттасу, повторяя слова Хэмилтона

Бывший гонщик команды Sauber Чжоу Гуанью выразил восхищение своим напарником Валттери Боттасом после объявления о том, что он не вернётся в команду на сезон-2025. В своём сообщении в Instagram Чжоу написал:

"Наслаждался каждым моментом, проведённым вместе, дружище. Лучший напарник, с которым у меня был опыт работы".

Чжоу и Боттас покинули Sauber после объявления командой полностью нового состава гонщиков на 2025 год. В команду перешёл Нико Хюлкенберг из Haas, чтобы возглавить команду перед её трансформацией в Audi в 2026 году, а также дебютировал новичок Габриэль Бортолетто, поднявшийся из Формулы 2.

Эта дань уважения повторяет слова Льюиса Хэмилтона, который похвалил Боттаса после ухода финна из Mercedes в 2021 году. Хэмилтон отметил пять сезонов совместной работы, четыре Кубка конструкторов и крепкую дружбу вне трассы. Чжоу, ныне резервный гонщик Ferrari, поддержал эти чувства, подчеркнув профессионализм и характер Боттаса.

Боттас вернётся в Формулу-1 в 2026 году с Cadillac, где его напарником станет опытный Серхио Перес, так как команда предпочла проверенных гонщиков молодым талантам.

Тёплые слова Чжоу подчёркивают сохраняющееся уважение и дружеские связи между гонщиками Формулы-1, даже несмотря на изменения в составах команд.