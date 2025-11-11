Погода
КР и РФ строят завтрашний день через единое образовательное пространство

- Жан Алиев
Наверное, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем.

Чингиз Айтматов, "Первый учитель"

Пока другие страны ведут между собой отчаянную борьбу за специалистов, а эксперты бьют тревогу из-за массовой эпидемии утечки мозгов, Россия и Кыргызстан вместе прокладывают молодёжи дорогу к возможностям: по данным Министерства образования и науки КР, только в 2024/25 учебном году в российских вузах обучались более 35 тыс. киргизов - это второй показатель в СНГ после Казахстана. И минимум для 12 тыс. студентов эту возможность обеспечили квоты правительства РФ. Тем самым наши страны куют качественные кадры, которым в ближайшем будущем предстоит представлять Отечество на международной арене. VB.KG рассказывает, как два стратегических партнёра укрепляют связи через образование.

По кирпичику: от начальной школы к MBA

Несмотря на активное развитие образования на кыргызском языке, в республике функционируют 422 русскоязычные школы, в которых занимаются свыше 280 тыс. детей - почти 30% от общего числа учащихся. Для многих семей это не просто тренд, а долгосрочная стратегия: выпускники русскоязычных школ могут поступать в российские вузы без сдачи ЕГЭ - достаточно результатов Единого национального тестирования или внутренних экзаменов вуза. Более того, знание русского языка открывает доступ к бесплатному высшему образованию по государственной квоте, а также к грантам ведущих университетов - от РУДН до МИСИС и СПбГУ. По данным посольства РФ в КР, в 2024 году 78% киргизов, поступивших в российские вузы, окончили школы с русским языком обучения. Кроме того, русский остаётся универсальным языком межэтнического общения в многонациональном Кыргызстане и ключевым инструментом профессиональной коммуникации в узкоспециализированных сферах, таких как IT, медицина, инженерия или энергетика. Профессиональное развитие на передовой современных науки и технологии попросту нереально без уверенного владения русским языком. И независимо от того, захочет ребёнок в дальнейшем пойти в этом направлении или выберет другую дорогу, задача качественного образования - предоставить ему все необходимые инструменты, в том числе языковые, чтобы иметь возможность этот выбор осуществить.

От бизнеса до зелёных проектов

При этом, когда мы говорим о возможностях русскоязычного образования, стоит понимать, что речь не только о разработке ядерных технологий, но и обо всём спектре общественных интересов сегодняшнего дня. Два примера.

1. Буквально на днях в Бишкеке состоялось открытие Высшей школы бизнеса Центральной Азии - совместного проекта инвестиционного фонда Central Asia Capital и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Это первая в Кыргызстане программа, позволяющая получить официальный российский диплом MBA международного стандарта, не выезжая за пределы республики, и единственная классическая программа MBA в Центральной Азии, адаптированная под специфику рынков СНГ.

2. Почти в то же время открылся учебный центр по зелёной энергетике - в рамках празднования 85-летия профессионального лицея № 100. Лицей, основанный в 1940 году как электротехническое училище, исторически специализируется на подготовке кадров для энергетического сектора - от электромонтёров до инженеров по автоматизации. Новый центр оснащён тренажёрами от "Россетей", учебными модулями от НИУ "МЭИ" и станет не только площадкой для освоения современных знаний в области солнечной и ветровой энергетики, энергоаудита и умных сетей, но и базой для совместных студенческих проектов с российскими колледжами. Всё это стало возможно благодаря поддержке Минэнерго РФ и Россотрудничества.

Россия системно поддерживает образование - не только на своей территории, но и за её пределами, включая страны СНГ и в первую очередь Кыргызстан. Делится методиками, создаёт и спонсирует ресурсные центры по изучению русского языка, педагогические программы. Сегодня у нас в стране работает 12 таких центров - в Канте, Баткене, Караколе, Нарыне, Таласе и Оше. Ежегодно более 500 педагогов повышают квалификацию в России по программам "Педагогический мост" и "Русский язык - язык мира", а с 2023-го киргизские школы получили доступ к платформе "Российская электронная школа" более чем с 150 тыс. уроков.

Причём особое внимание уделяется не только языковой, но и историко-культурной, духовной составляющей. Первый секретарь посольства РФ в КР по вопросам образования и науки Алексей Пойда на открытии Форума руководителей школ в Кыргызстане отметил: "Ключевая задача школьных преподавателей - сохранить на высоком уровне преподавание русского языка как ключевого элемента, связывающего наши народы и страны. Крайне важно донести до детей информацию об общих страницах истории, о вкладе наших предков в приближение общей победы в Великой Отечественной войне, вкладе в развитие Кыргызстана и России как суверенных государств".

Именно культурное единство и осознание исторической неразрывной связи наших народов служит мощнейшим мотиватором для совместного развития и защитой от попыток подорвать этот самый суверенитет извне.

"Евразийский лицей": не просто автобусы и волонтёры

Особую роль в развитии образовательного сотрудничества играет АНО "Евразия", учреждённая по инициативе Совета по русскому языку при правительстве РФ. В рамках проекта "Евразийский лицей" организация передала 100 школьных автобусов в отдаленные сёла Кыргызстане. Благодаря этому дети, например из Кара-Суу в Джалал-Абадской области, теперь могут регулярно и безопасно добираться до профильных школ в 15-20 км от дома. И это огромный вклад не просто в корочку диплома, а в само будущее целого поколения. Ведь раньше многие вынуждены были бросать учёбу после девятого класса.

В 2024-2025 годах в школы Бишкека, Каракола и Оша были направлены 42 квалифицированных педагога из России и стран СНГ. Это не волонтёры в общепринятом смысле: преподаватели получают зарплату, жильё и даже компенсацию проезда. И не просто так - любой труд должен быть вознаграждён, особенно труд первоклассных специалистов. По отзывам директоров школ, с приходом русских педагогов значительно вырос уровень подготовки учащихся. Например, в одной из школ Каракола количество участников республиканской олимпиады по физике увеличилось втрое, а двое учеников вошли в национальную сборную.

Разумеется, это не все проекты АНО "Евразия" - их можно ещё долго перечислять. Это и финансирование строительства нового корпуса школы № 1 имени Д. М. Карбышева в Кызыл-Кии, и передача Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына мобильной образовательной лаборатории на базе автобуса, и многое другое. Но уже на этих примерах вектор развития отношений между нашими странам становится абсолютно понятен, как и уровень добропартнёрской поддержки.

Флагман сотрудничества: КРСУ

Особый статус в этом контексте занимает Кыргызско-Российский славянский университет. Основанный в 1992 году по инициативе Бориса Ельцина и Аскара Акаева, сегодня это крупнейший вуз с российским участием в Центральной Азии, который входит в топ-10 Киргизии. Университет активно модернизируется: в 2025-м запущены магистерские программы по искусственному интеллекту (совместно с МФТИ) и биотехнологиям (с РУДН), а с 2024-го КРСУ участвует в федеральном проекте "Приоритет-2030", что даёт доступ к грантам до 1 млрд рублей в год. В Бишкеке строится новый кампус на 5 тыс. студентов при поддержке правительства РФ - первый корпус откроется в 2026 году. КРСУ также стал базовой площадкой для подготовки кадров по программе "Цифровой Кыргызстан", включая курсы по кибербезопасности и блокчейну в партнёрстве с Минцифры РФ.

Единое образование - мост в будущее

Создание единого образовательного пространства между Кыргызстаном и Россией - это не просто дипломатические жесты, а реальный мост, соединяющий поколения, знания и мечты. Сегодня в республике действует шесть филиалов российских вузов, включая знаменитые РАНХиГС и МГУ, а с 2025 по 2027 год Россия построит девять полностью укомплектованных школ в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и других городах. Подписанное в 2023 году и ратифицированное в 2024-м соглашение о взаимном признании дипломов упрощает академическую мобильность, а запущенная в 2025-м единая цифровая платформа "Образование ЕАЭС" даёт доступ к онлайн-курсам ведущих российских университетов с выдачей официальных сертификатов. Инвестируя в образование сегодня, Кыргызстан и Россия строят завтрашний день - инновационный, инклюзивный и процветающий. Это история успеха, которая уже работает здесь и сейчас.


