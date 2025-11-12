ГКНБ выявил и вернул государству имущество, оформленное на членов ОПГ

ГКНБ вернул в собственность государства имущественный комплекс центра отдыха "Дружба", который, по данным следствия, был связан с финансированием деятельности организованных преступных групп.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мероприятие проведено в рамках расследования уголовного дела по фактам финансирования членов ОПГ и легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.

В результате следственно-оперативных действий на баланс государства в лице Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабмине КР передан центр отдыха "Дружба" с земельным участком площадью 4,5 гектара. Комплекс включает 16 благоустроенных коттеджей, спортивные площадки, футбольное поле и ресторан. Он расположен в селе Кутургу Тюпского района Иссык-Кульской области.