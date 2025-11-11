В Манасе пройдет международный турнир Manas Cup 2025 (U-23)

С 12 по 18 ноября в городе Манас состоится международный футбольный турнир Manas Cup 2025 среди молодежных сборных до 23 лет. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.
В соревнованиях примут участие олимпийские сборные Кыргызстана, Бахрейна, Ирана и России. Все матчи пройдут на стадионе "Курманбек", который станет основной ареной турнира.
Организаторы отметили, что целью Manas Cup является обмен опытом между молодежными сборными, повышение уровня игровой практики и развитие международного сотрудничества в футболе. Кроме того, участие в турнире станет важным этапом подготовки сборной Кыргызстана (U-23) к финальной стадии Кубка Азии 2026 года.
Расписание матчей сборной Кыргызстана:
12 ноября - Кыргызстан vs Бахрейн
15 ноября - Иран vs Кыргызстан
18 ноября - Кыргызстан vs Россия
Перед началом игр для болельщиков подготовлена концертная и шоу-программа, а также розыгрыш призов. Все матчи с участием национальной молодежной сборной начнутся в 19:00.
Кыргызский футбольный союз призвал всех любителей спорта поддержать команду и отметил, что билеты уже доступны для приобретения онлайн.