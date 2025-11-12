Погода
Криштиану Роналду представил новый аромат "CR7 Energy"

- Самуэль Деди Ирие
Португальская звезда футбола Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб "Аль-Наср", представил новый аромат из своей личной линии парфюмов CR7 под названием "CR7 Energy".

Как сообщает Idman.Biz, 40-летний нападающий объявил о запуске аромата на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), сопроводив пост видеороликом, в котором демонстрируется дух нового продукта.

"Освободи своего внутреннего чемпиона. Новый CR7 Energy создает неотразимую энергию с каждым распылением. Готов почувствовать энергию?" - написал Роналду в подписи к публикации.

Аромат CR7 Energy стал новым дополнением к популярной коллекции парфюмов футболиста, которая включает такие хиты, как CR7 Game On, CR7 Play It Cool и CR7 Origins. Новинка призвана подчеркнуть спортивный дух, уверенность и харизму, с которыми ассоциируется Роналду.

Линия CR7 Fragrances, запущенная несколько лет назад, быстро завоевала популярность среди поклонников спортсмена и любителей спортивного стиля по всему миру.


