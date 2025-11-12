В Таласе выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси

Региональное управление Экологической и технической инспекции Таласской области совместно с сотрудниками Таласского РОВД Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело рейдовые мероприятия на территории Бакай-Атинского и Таласского районов.

Основная цель рейда - выявление фактов незаконной охоты и предотвращение несанкционированного использования природных ресурсов.

В ходе проверки у части охотников имелись соответствующие разрешительные документы. Вместе с тем были задержаны граждане, занимавшиеся в ночное время добычей песчано-гравийной смеси без разрешения.

По итогам рейда на гражданина К.Б.Б. наложен штраф в размере 13 000 сомов в соответствии с частью 4 статьи 243 Кодекса Кыргызской Республики об административных правонарушениях.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщает, что борьба с незаконной деятельностью будет продолжена, а контроль за соблюдением природоохранного законодательства - усилен для обеспечения экологической безопасности и защиты природных ресурсов страны.