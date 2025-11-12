Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

В Таласе выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси

189  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Региональное управление Экологической и технической инспекции Таласской области совместно с сотрудниками Таласского РОВД Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело рейдовые мероприятия на территории Бакай-Атинского и Таласского районов.

Основная цель рейда - выявление фактов незаконной охоты и предотвращение несанкционированного использования природных ресурсов.

В ходе проверки у части охотников имелись соответствующие разрешительные документы. Вместе с тем были задержаны граждане, занимавшиеся в ночное время добычей песчано-гравийной смеси без разрешения.

По итогам рейда на гражданина К.Б.Б. наложен штраф в размере 13 000 сомов в соответствии с частью 4 статьи 243 Кодекса Кыргызской Республики об административных правонарушениях.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщает, что борьба с незаконной деятельностью будет продолжена, а контроль за соблюдением природоохранного законодательства - усилен для обеспечения экологической безопасности и защиты природных ресурсов страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452460
Теги:
Таласская область, экология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  