Каратисты Кыргызстана выступят на Играх исламской солидарнос

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовали VI Игры исламской солидарности, в которых принимают участие более 90 кыргызстанских спортсменов в различных дисциплинах. Одним из видов программы станет карате WKF, соревнования по которому пройдут 11–12 ноября.

Как сообщает Prosports.kz, сборная Кыргызстана по карате будет представлена четырьмя спортсменами под руководством главного тренера Мырсабека Алиева и старшего тренера Бакыта Дуйшеева.

Состав национальной сборной Кыргызстана по карате WKF:

До 60 кг - Бекжан Калыков

До 67 кг - Визит Баратов

До 75 кг - Назим Нурланов

Свыше 68 кг - Бегимай Орозалиева

Игры исламской солидарности проводятся с 7 по 21 ноября и объединяют спортсменов из десятков стран мусульманского мира. Для кыргызстанских каратистов участие в турнире станет возможностью продемонстрировать уровень подготовки на международной арене и побороться за медали, а также важным этапом в подготовке к будущим чемпионатам Азии и мира.


