Криштиану Роналду готовится к своему шестому и последнему чемпионату мира

Криштиану Роналду готовится принять участие в своём шестом чемпионате мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. С момента своего дебюта на турнире 2006 года в Германии португальская легенда не пропустила ни одного мундиаля. Теперь, когда ему почти 41 год, Роналду признался, что нынешнее лето, скорее всего, станет для него последним.

"Мой последний чемпионат мира? Да, наверняка. Мне будет 41, и, думаю, это будет тот самый момент - хотя кто знает… Я наслаждаюсь этим временем", - сказал Роналду с улыбкой во время видеоконференции из тренировочного лагеря сборной Португалии в Оэйраше (Лиссабон) на форуме по туризму Saudi TOURISE.

Отвечая на слухи о возможном завершении карьеры, Роналду подчеркнул, что уходить пока не собирается.

"Скоро завершить карьеру? Это произойдёт лет через десять", - пошутил он. - "Люди думают, что когда я говорю "скоро", это значит через полгода или год - я шучу! Когда тебе уже за сорок, ты начинаешь считать месяцы быстрее".

На счету уроженца Мадейры восемь голов на чемпионатах мира, и теперь он намерен помочь Португалии обеспечить себе путёвку на турнир в ноябрьских матчах - для этого команде нужно одержать хотя бы одну победу над Ирландией в Дублине или Арменией на "Эштадиу ду Драгау".

Несмотря на возраст, Роналду продолжает показывать высокие результаты, выступая за Al Nassr и сборную Португалии. Недавно он продлил контракт с клубом до 2027 года и теперь стремится достичь новой цели - 1000 голов за карьеру.

"Я стараюсь получать удовольствие от каждого забитого мяча. Мне 40, и я просто наслаждаюсь моментом и продолжаю идти вперёд. Мое тело чувствует себя хорошо. В сборной я забиваю и помогаю команде. Я хочу выигрывать трофеи. Это моя жизнь", - подытожил Роналду.