Rfef возмущена операцией Ламина Ямала без уведомления сборной

- Самуэль Деди Ирие
Королевская испанская футбольная федерация (Rfef) выступила с заявлением, выразив удивление и обеспокоенность по поводу ситуации с вингером "Барселоны" Ламином Ямалом, который был освобождён от участия в сборе национальной команды после проведённой операции без уведомления медицинского штаба сборной.

Как сообщается, 18-летний футболист в понедельник прошёл радиочастотную процедуру для лечения болей в паху - в тот же день, когда сборная Испании начала подготовку к ноябрьским матчам. При этом федерация утверждает, что не была проинформирована о медицинском вмешательстве заранее.

"Медицинские службы Rfef выражают удивление и обеспокоенность, узнав 10 ноября, в день начала тренировочного лагеря, что Ламин Ямал прошёл инвазивную процедуру утром того же дня. Это было сделано без предварительного уведомления медицинского штаба сборной", - говорится в официальном заявлении федерации.

Rfef добавила, что подробности операции поступили только поздно вечером - в 22:40, в отчёте, где рекомендовалось 7–10 дней отдыха. В связи с этим было принято решение освободить игрока от участия в сборе, подчеркнув, что здоровье и безопасность футболиста являются главным приоритетом.

Главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте также прокомментировал инцидент, отметив, что никогда не сталкивался с подобным случаем.

"Я никогда не видел ничего подобного. Не думаю, что это нормально. Ты ничего не знаешь, не слышал, и вдруг узнаёшь о медицинских проблемах - это действительно вызывает удивление", - заявил наставник.

Ламин Ямал, проведший 23 матча за национальную сборную, в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 11 встречах за "Барселону".

Сборная Испании уверенно лидирует в группе E с 12 очками после четырёх игр, не пропустив ни одного гола. В ближайших матчах команда сыграет против Грузии в Тбилиси в субботу и против Турции в Севилье во вторник.

Испания обеспечит выход в финальную стадию турнира, если победит Грузию и Турция не выиграет у Болгарии, либо при ничьей, если Турция проиграет.


футбол, Испания
