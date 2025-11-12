Погода
ГКНБ задержал разыскиваемого члена ОПГ по кличке Додик

ГКНБ задержал участника организованной преступной группы К. Досонова гражданина 1984 года рождения, уроженца города Джалал-Абад, известного по кличке Додик (М. Д. М.), ранее объявленного в международный розыск.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержание произошло на территории Турции. Мужчина разыскивался в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 209 Уголовного кодекса КР (Мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, что Додик обманным путем завладел земельными участками граждан и продал их третьим лицам. Кроме того, он получил квартиру от одной из строительных компаний города Манас для финансирования деятельности организованной преступной группы.

ГКНБ просит граждан, пострадавших от противоправных действий задержанного, обращаться по телефону доверия WhatsApp: 0995 012210.


