Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Акжол Махмудов потерпел первое поражение в лиге Поддубного

282  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский борец Акжол Махмудов впервые в карьере проиграл на турнирах Поддубного Wrestling League (PWL), сообщает сайт Федерации спортивной борьбы РФ.

Десятый турнир PWL прошёл 8 ноября в Москве. Махмудов выступал в весовой категории до 82 кг и уступил болгарскому борцу Айку Мнацаканяну со счётом 2:3. Это поражение стало для кыргызстанского спортсмена первым в истории его выступлений в лиге Поддубного, где ранее он демонстрировал стабильные победы.

В тот же день на турнире выступал ещё один борец из Кыргызстана - вольник Абдумалик Карачов. Он участвовал в категории до 57 кг и проиграл россиянину Абубакару Муталиеву со счётом 5:10.

Турнир PWL, который собирает лучших борцов мира, является важной международной площадкой для оценки уровня спортсменов и подготовки к чемпионатам мирового уровня. Поражения Махмудова и Карачова стали заметными событиями для кыргызской команды, но эксперты отмечают, что их выступления продолжают укреплять позиции страны на международной арене спортивной борьбы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452476
Теги:
греко-римская борьба, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  