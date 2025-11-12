Акжол Махмудов потерпел первое поражение в лиге Поддубного

Кыргызстанский борец Акжол Махмудов впервые в карьере проиграл на турнирах Поддубного Wrestling League (PWL), сообщает сайт Федерации спортивной борьбы РФ.

Десятый турнир PWL прошёл 8 ноября в Москве. Махмудов выступал в весовой категории до 82 кг и уступил болгарскому борцу Айку Мнацаканяну со счётом 2:3. Это поражение стало для кыргызстанского спортсмена первым в истории его выступлений в лиге Поддубного, где ранее он демонстрировал стабильные победы.

В тот же день на турнире выступал ещё один борец из Кыргызстана - вольник Абдумалик Карачов. Он участвовал в категории до 57 кг и проиграл россиянину Абубакару Муталиеву со счётом 5:10.

Турнир PWL, который собирает лучших борцов мира, является важной международной площадкой для оценки уровня спортсменов и подготовки к чемпионатам мирового уровня. Поражения Махмудова и Карачова стали заметными событиями для кыргызской команды, но эксперты отмечают, что их выступления продолжают укреплять позиции страны на международной арене спортивной борьбы.