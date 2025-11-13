Мэр Айбек Джунушалиев проверил ход ремонтных работ на улицах Бишкека

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев совместно с представителями городских служб и коммунальных предприятий провел очередной объезд по улицам столицы для проверки хода ремонтных и строительных работ.

На участке улицы Курманжан Датка (от проспекта Жибек-Жолу до проспекта Чуй) продолжается строительство тротуаров с обеих сторон. На данном участке работы идут с задержкой это связано с переносом инженерных коммуникаций, проводимых ОАО "Бишкекская городская телефонная сеть", ОАО "Северэлектро" и "Бишкек ПЭС".

Айбек Джунушалиев поручил завершить эти работы в пятидневный срок. В случае несоблюдения сроков муниципалитет выполнит работы самостоятельно, а расходы будут возмещены за счет указанных предприятий.

Кроме того, мэр акцентировал внимание на необходимости качественного обустройства велодорожки и поручил рассмотреть вопрос установки П-образных светофоров на данном участке.

Глава города также потребовал усилить контроль за незаконной парковкой. Сотрудники муниципальной инспекции уже на месте составляли протоколы в отношении нарушителей.

На улице Медерова мэр выразил недовольство медленными темпам выполнения работ со стороны БГТС. Он поручил ускорить процесс, при необходимости привлечь дополнительные подрядные организации и рассмотреть возможность применения санкций за несоблюдение сроков.

"У нас нет времени ждать по 4-5 лет. Используйте современные технологии и подходы, завершайте работы оперативно, при этом строго соблюдайте качество и безопасность", – подчеркнул Айбек Джунушалиев.

Во время осмотра улицы Восточная к мэру обратился житель с просьбой организовать движение общественного транспорта и установить остановку. Горожанин также пожаловался на сотрудника муниципалитета, который не отвечает на номер, указанный в официальном ответе.

Мэр лично позвонил по указанному телефону – ответа не последовало.

По итогам проверки Айбек Джунушалиев объявил выговор ответственному сотруднику и поручил впредь проверять корректность указанных в документах контактных данных. Также он потребовал принимать дисциплинарные меры вплоть до освобождения от должности в случае повторения подобных ситуаций.

Далее мэр проинспектировал строительство подземного перехода на проспекте Ч.Айтматова и поручил ускорить темпы, чтобы как можно скорее открыть движение на этом участке.

Кроме того, глава города повторно посетил один из жилых домов, где ранее произошло затопление квартиры, и лично проверил ход устранения последствий.

В завершении объезда Айбек Джунушалиев осмотрел улицу Фучика, где ведется реконструкция тротуаров, и дал поручение усилить контроль за качеством выполняемых работ.