Погода
$ 87.46 - 87.76
€ 100.60 - 101.60

Мэр Айбек Джунушалиев проверил ход ремонтных работ на улицах Бишкека

211  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев совместно с представителями городских служб и коммунальных предприятий провел очередной объезд по улицам столицы для проверки хода ремонтных и строительных работ.

На участке улицы Курманжан Датка (от проспекта Жибек-Жолу до проспекта Чуй) продолжается строительство тротуаров с обеих сторон. На данном участке работы идут с задержкой это связано с переносом инженерных коммуникаций, проводимых ОАО "Бишкекская городская телефонная сеть", ОАО "Северэлектро" и "Бишкек ПЭС".

Айбек Джунушалиев поручил завершить эти работы в пятидневный срок. В случае несоблюдения сроков муниципалитет выполнит работы самостоятельно, а расходы будут возмещены за счет указанных предприятий.

Кроме того, мэр акцентировал внимание на необходимости качественного обустройства велодорожки и поручил рассмотреть вопрос установки П-образных светофоров на данном участке.

Глава города также потребовал усилить контроль за незаконной парковкой. Сотрудники муниципальной инспекции уже на месте составляли протоколы в отношении нарушителей.

На улице Медерова мэр выразил недовольство медленными темпам выполнения работ со стороны БГТС. Он поручил ускорить процесс, при необходимости привлечь дополнительные подрядные организации и рассмотреть возможность применения санкций за несоблюдение сроков.

"У нас нет времени ждать по 4-5 лет. Используйте современные технологии и подходы, завершайте работы оперативно, при этом строго соблюдайте качество и безопасность", – подчеркнул Айбек Джунушалиев.

Во время осмотра улицы Восточная к мэру обратился житель с просьбой организовать движение общественного транспорта и установить остановку. Горожанин также пожаловался на сотрудника муниципалитета, который не отвечает на номер, указанный в официальном ответе.

Мэр лично позвонил по указанному телефону – ответа не последовало.

По итогам проверки Айбек Джунушалиев объявил выговор ответственному сотруднику и поручил впредь проверять корректность указанных в документах контактных данных. Также он потребовал принимать дисциплинарные меры вплоть до освобождения от должности в случае повторения подобных ситуаций.

Далее мэр проинспектировал строительство подземного перехода на проспекте Ч.Айтматова и поручил ускорить темпы, чтобы как можно скорее открыть движение на этом участке.

Кроме того, глава города повторно посетил один из жилых домов, где ранее произошло затопление квартиры, и лично проверил ход устранения последствий.

В завершении объезда Айбек Джунушалиев осмотрел улицу Фучика, где ведется реконструкция тротуаров, и дал поручение усилить контроль за качеством выполняемых работ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452498
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  