Директором музейного комплекса "Бурана" назначена Толгонай Токомбаева

- Светлана Лаптева
Токомбаева Толгонай Кедейхановна назначена на должность директора республиканского археологическо-архитектурного музейного комплекса башни "Бурана", сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

Назначение на должность директора было произведено на основании трудового договора с испытательным сроком в три месяца. Нового руководителя представил всему трудовому коллективу первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Союзбек Надырбеков.

Толгонай Токомбаева родилась 20 ноября 1974 года в городе Токмок Чуйской области. Высшее образование получил в 2004 году в Бишкекском гуманитарном университете по специальности менеджмент.

Свой профессиональный путь начал в 1998 году научным сотрудником музея башни "Бурана".

С 2017 года он активно участвует в международных проектах, таких как ЮНЕСКО, USAID и JICA, в том числе в проектах "Коридоры наследия Шелкового пути", "защита башни Бурана от антропогенных и сейсмических угроз", "Говорящая керамика", "Аудиогид музей".

Толгонай Токомбаева также в 2021-2024 годах работала депутатом бурановского айыл окмоту.

Отметим, согласно Приказу Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, директор музейного комплекса Башни "Бурана" Анита Шаменова освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.


