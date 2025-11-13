Кыргызстанские борцы уступили соперникам на турнире PWL-10 в Москве

Представители Кыргызстана не смогли добиться побед на престижном международном турнире Борцовской лиги Поддубного (PWL-10), который состоялся в российской столице и собрал сильнейших атлетов из разных стран.

Как сообщает Prosports.kz, кыргызстанский борец Абдумалик Карачев провел поединок в весовой категории до 57 кг против россиянина Абубакара Муталиева. Встреча проходила в высоком темпе и сопровождалась упорной борьбой, однако опыт и техническое преимущество соперника сыграли ключевую роль. По итогам схватки Карачев уступил со счетом 5:10.

Еще одним представителем Кыргызстана на турнире стал Акжол Махмудов - олимпийский серебряный призер и чемпион мира. Он выступал в категории до 82 кг, где встретился с болгарским борцом Аиком Мнацаканяном, известным своими успехами на международной арене. Схватка получилась напряженной, но Махмудову не удалось навязать сопернику свой стиль, и победа досталась Мнацаканяну.

Турнир Poddubny Wrestling League (PWL-10) проводится в честь легендарного борца Ивана Поддубного и традиционно собирает элиту греко-римской и вольной борьбы. В десятом юбилейном розыгрыше приняли участие спортсмены из России, Кыргызстана, Болгарии, Ирана, Казахстана и других стран.

Несмотря на поражения, выступление кыргызстанских борцов на турнире позволило им получить ценный международный опыт перед предстоящими континентальными стартами и квалификационными турнирами к Олимпийским играм 2028 года.