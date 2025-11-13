Пакистан оказался среди стран с самыми сложными условиями для инвестиций

Пакистан занял 222-е место из 226 стран в новом Глобальном индексе инвестиционных рисков и устойчивости Henley & Partners. Эксперты отмечают, что страна сталкивается с комплексом политических, экономических и институциональных вызовов, влияющих на инвестиционный климат.

В отчёте Henley & Partners, подготовленном совместно с аналитической компанией AlphaGeo, страны оцениваются по множеству показателей: геополитические и экономические риски, климатические угрозы, адаптивный потенциал и устойчивость к кризисам. Пакистан находится чуть выше Южного Судана, Ливана, Гаити и Судана, что отражает текущие структурные вызовы, с которыми сталкивается страна.

Эксперты отмечают, что политическая нестабильность и изменения в управлении остаются ключевыми факторами, влияющими на доверие инвесторов. В последние годы страна переживала периодические изменения руководства, что создаёт необходимость в постоянной адаптации экономической и законодательной политики.

Юридическая и регуляторная системы остаются сложными, а предприниматели сталкиваются с бюрократическими процедурами. Экономика Пакистана в значительной степени ориентирована на текстиль и сельскохозяйственную продукцию, и страна постепенно работает над диверсификацией и развитием новых отраслей, включая технологии и инновации.

Климатические риски также остаются значимыми: наводнения и засухи последних лет подчеркнули необходимость усиленной адаптации инфраструктуры. В то же время государство предпринимает шаги по улучшению готовности к климатическим изменениям и развитию устойчивой городской и экономической среды.

Социальные показатели демонстрируют рост интереса к образованию и развитию человеческого капитала, а страна активно ищет пути улучшения условий для бизнеса и инвестиций. Геополитическая позиция Пакистана остаётся важным фактором, обеспечивая стратегическое расположение в регионе и открывая возможности для торговли и международного сотрудничества.

Henley & Partners подчёркивает, что результаты индекса показывают области, требующие внимания и системных решений, а также дают инвесторам и политикам ориентиры для дальнейших шагов по развитию устойчивой экономики.

Индекс подтверждает, что Пакистан обладает потенциалом для укрепления инвестиционной среды и повышения доверия инвесторов, если будут продолжены меры по улучшению управления, развитию экономики и повышению институциональной устойчивости.