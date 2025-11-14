Катасонов объяснил, зачем Кыргызстан построил "свой Форт-Нокс"

На YouTube-канале экономиста и публициста Валентина Катасонова вышел расширенный разбор о том, зачем Кыргызстан построил крупнейшее в своей истории хранилище золота, рассчитанное на 1000 тонн драгоценного металла. Автор сравнил новый объект с "среднеазиатским Форт-Ноксом" и попытался ответить на главный вопрос, вызвавший оживлённые обсуждения в экспертной среде и соцсетях.

Крупнейшее хранилище в истории страны

В конце октября в Бишкеке было завершено строительство нового здания Национального банка Кыргызстана. Одной из его ключевых частей стало современное золотохранилище, оснащённое по международным стандартам. Президент Садыр Жапаров лично участвовал в церемонии открытия и подчеркнул, что теперь страна может хранить собственное золото дома, а также предлагать такие услуги другим государствам.

Хранилище рассчитано на 1000 тонн золота - объём, который почти в тридцать раз превышает текущий золотой резерв Кыргызстана (около 38 тонн).

Именно эта несоразмерность, по словам Катасонова, и вызывает главный вопрос: зачем стране такой гигантский объект?

Кыргызстан сохранил лишь часть золота дома

Экономист напоминает, что ещё несколько лет назад значительная часть кыргызского золота находилась за рубежом - предположительно в Германии или Турции. Сегодня, по сообщениям СМИ, золото возвращено на родину или процесс возвращения близок к завершению.

Однако даже с учётом полного возвращения резервов, они занимают лишь 3,8% новой ёмкости.

Годовая добыча золота в Кыргызcтане составляет примерно 25 тонн. Даже при активных закупках восполнить хранилище собственным золотом страна сможет только ближе к концу века.

Возможные причины строительства: Катасонов выделяет три версии

В своём разборе Катасонов рассматривает несколько возможных мотивов, которые, по его мнению, могли стоять за решением построить столь крупное хранилище.

1. Кыргызстан как региональный золотой хаб

Соседние страны Центральной Азии имеют золотые резервы, но объёмы значительно различаются:

• Таджикистан - менее 8 тонн

• Туркменистан - официально не имеет золотого резерва

• Казахстан - около 324 тонн, при этом значительная часть хранится за границей

• Узбекистан - 364,5 тонны, почти всё хранится внутри страны

Катасонов предполагает, что Кыргызстан может рассчитывать на привлечение части казахстанского золота, учитывая международную ситуацию и тенденции репатриации золота по всему миру.

2. Кыргызстан как транзитный хаб для России

Россия обладает собственными крупными золотохранилищами, но в условиях санкционного давления перенос части операций в нейтральную юрисдикцию мог бы стать логичным шагом.

Катасонов допускает, что Бишкек может стать узлом для транзакций, расчётов или хранения золота, задействованного в схемах обхода санкций.

3. Кыргызстан как узел российско-китайских расчётов

Третья версия - Кыргызстан может стать площадкой для финансовых операций между Россией и Китаем. В условиях растущей геополитической напряжённости и угрозы вторичных санкций против Пекина, создание "третьей точки" для проведения торгово-финансовых операций становится всё более актуальным.

В таком случае хранилище может быть наполнено как российским, так и китайским золотом.

Были ли предварительные договорённости?

Катасонов подчёркивает, что строительство столь масштабного объекта вряд ли началось бы без предварительных договорённостей с партнёрами.

По его оценке, в ближайшие годы хранилище будет заполняться довольно быстро, но вопрос о том, чьё именно золото там будет находиться, останется закрытым.

По мнению автора, новое кыргызстанское хранилище золота - это не просто инфраструктурный объект, а потенциальный финансовый хаб регионального масштаба. Его создание может свидетельствовать о стратегических договорённостях и подготовке страны к новым форматам международных расчётов.

Катасонов делает вывод, что Кыргызстан готовится сыграть куда более значимую роль на геоэкономической карте Центральной Азии, чем принято считать сегодня.