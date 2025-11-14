Погода
В Таласе полностью решен вопрос с фасолью

13 ноября в ходе рабочей поездки в Таласскую область Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сообщил, что проблема, связанная с фасолью, будет полностью решена в следующем году, и в этом направлении будут приняты комплексные меры.

В этой связи в 2026 году в Таласской области будет построен современный завод, где будут осуществляться переработка, сортировка и фасовка фасоли. На строительство предприятия планируется направить около 1 миллиарда сомов.

Также Президент пообещал выделить 1 миллиард сомов в начале 2026 года.

Напомним, что Таласская область является основным центром производства фасоли в Кыргызстане. Более 70 процентов всей экспортируемой фасоли страны выращивается именно в этом регионе.


