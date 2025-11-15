Погода
$ 87.40 - 87.70
€ 101.00 - 101.80

Садыр Жапаров мэрам Бишкека и Оша: Прекратите такие крайности!

420  0
- Карыпбай кызы Толгонай
Президент КР Садыр Жапаров сделал замечание мэрам Бишкека и Оша по поводу проверок кафе и ночных клубов. Свое мнение по этому поводу он написал на своей странице в соцсети.

"При поручениях по экономии электроэнергии и обеспечению правопорядка ставилась чёткая задача: навести порядок в тех местах, где действительно нарушается спокойствие людей - в ночных клубах, где собираются компании, распивающие алкоголь, а также в банкетных залах, где празднования длятся до поздней ночи и собирается от 200 до 800 человек.

Однако практика проведения рейдов показала чрезмерную жёсткость со стороны проверяющих:

были закрыты даже заведения общепита (в том числе сети быстрого питания, такие как KFC), людей, спокойно находившихся в кафе, выгоняли; предпринимателям оказывали грубое обращение, отключали свет и воду без достаточных оснований.

Предупреждаю, прекратите такие крайности!

Экономию электроэнергии нужно в первую очередь начинать с государственных объектов и учреждений, которые по привычке держат свет включённым круглосуточно по принципу "Государство платит".

А к небольшим заведениям, которые работают тихо и без нарушений, не приходите и не мешайте их деятельности!", - говорится в обращении главы государства.


