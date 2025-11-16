СМИ раскрыло секретную "опиумную" программу ЦРУ в Афганистане

Газета "The Washington Post" обнародовала некоторые детали засекреченной операции, которую Центральное разведывательное управление США на протяжении двадцати лет проводило в Афганистане. Программа заключалась в массированном воздушном распылении модифицированных семян мака над афганскими полями с целью подорвать производство героина, которое финансировало Талибан* и обеспечивало значительную часть мирового предложения этого наркотика.

С осени 2004 года по 2015 год ЦРУ периодически сбрасывало с транспортных самолётов C-130 во время ночных полётов миллиарды крошечных семян мака, которые были отобраны естественным путём таким образом, чтобы выращиваемые из них растения содержали минимальное количество алкалоидов, необходимых для производства героина. Стратегия предусматривала, что эти растения будут скрещиваться с местными сортами и постепенно вытеснят их, став доминирующей разновидностью в регионе.

Несмотря на довольно творческий и изобретательный подход, засекреччная программа закончилась полным провалом. Согласно источникам, близким к проекту, его неудача была обусловлена множеством факторов: бюрократическими разногласиями между ведомствами в Вашингтоне, разногласиями между Соединёнными Штатами и их союзниками, нестабильной поддержкой со стороны афганского президента Хамида Карзая и его правительства, а также глубокой укоренённостью культуры выращивания мака в сельских районах Афганистана.

К тому же Пентагон неоднократно противился этой инициативе, полагая, что она отвлекает внимание от главной миссии - ликвидации исламистских террористов и борьбы с талибами.

Многие аспекты операции остаются засекреченными, включая выделенный бюджет, количество произведённых полётов и реальную эффективность программы на местности.

Доклад американского Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) от 2018 года, подготовленный без знания об этой тайной операции, пришёл к заключению, что ни одна из программ борьбы с наркотиками, осуществлённых Соединёнными Штатами, их коалиционными партнёрами или афганским правительством, не привела к устойчивому сокращению выращивания мака и производства опиума.

Источник: Фергана