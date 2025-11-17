Погода
$ 87.40 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Мелис Тургунбаев: мигранты возвращаются, но рабочей силы в КР не хватает

177  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На пленарной сессии XIII Конгресса финансистов Казахстана в Алматы глава Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев заявил, что в стране фиксируется обратный миграционный поток: часть граждан, ранее работавших в России, возвращается на родину. Однако, по его словам, даже с этим притоком рабочей силы экономика страны испытывает потребность в дополнительных кадрах и уже начала привлекать иностранных работников, передаёт Exclusive.kz с места событий.

По словам Тургунбаева, рост экономики Кыргызстана остаётся одним из самых высоких в регионе: по итогам последних трёх лет темпы увеличения ВВП стабильно превышают 9%, а с начала текущего года – около 10%. Это усилило нагрузку на рынок труда.

"Если наши эмигранты раньше трудились в России и отправляли сюда денежные средства, то в этом году видим обратный эффект – возвращаются из России наши эмигранты. И этого тоже не хватает этих рабочих сил, и мы импортируем уже иностранные рабочие силы на рынок строительства и текстильный рынок", – сообщил он.

Тургунбаев также отметил, что объём денежных переводов, несмотря на миграционные изменения, остаётся стабильным. В 2023 году они достигли $3 млрд, что сопоставимо с рекордными значениями предыдущих лет.

По словам главы регулятора, потребность в привлечении иностранных работников связана прежде всего с активным ростом отдельных отраслей – строительства, текстильного сектора и сферы услуг. Власти Кыргызстана закладывают повышение зарплат и расширение бюджетных расходов, что также стимулирует спрос на рабочую силу.

Конгресс финансистов проходит ежегодно и собирает руководителей центробанков стран ЕАЭС и соседних государств для обсуждения макроэкономической политики и текущих вызовов региону.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452589
Теги:
миграция, Кыргызстан, Нацбанк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  