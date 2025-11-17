Мелис Тургунбаев: мигранты возвращаются, но рабочей силы в КР не хватает

На пленарной сессии XIII Конгресса финансистов Казахстана в Алматы глава Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев заявил, что в стране фиксируется обратный миграционный поток: часть граждан, ранее работавших в России, возвращается на родину. Однако, по его словам, даже с этим притоком рабочей силы экономика страны испытывает потребность в дополнительных кадрах и уже начала привлекать иностранных работников, передаёт Exclusive.kz с места событий.

По словам Тургунбаева, рост экономики Кыргызстана остаётся одним из самых высоких в регионе: по итогам последних трёх лет темпы увеличения ВВП стабильно превышают 9%, а с начала текущего года – около 10%. Это усилило нагрузку на рынок труда.

"Если наши эмигранты раньше трудились в России и отправляли сюда денежные средства, то в этом году видим обратный эффект – возвращаются из России наши эмигранты. И этого тоже не хватает этих рабочих сил, и мы импортируем уже иностранные рабочие силы на рынок строительства и текстильный рынок", – сообщил он.

Тургунбаев также отметил, что объём денежных переводов, несмотря на миграционные изменения, остаётся стабильным. В 2023 году они достигли $3 млрд, что сопоставимо с рекордными значениями предыдущих лет.

По словам главы регулятора, потребность в привлечении иностранных работников связана прежде всего с активным ростом отдельных отраслей – строительства, текстильного сектора и сферы услуг. Власти Кыргызстана закладывают повышение зарплат и расширение бюджетных расходов, что также стимулирует спрос на рабочую силу.

Конгресс финансистов проходит ежегодно и собирает руководителей центробанков стран ЕАЭС и соседних государств для обсуждения макроэкономической политики и текущих вызовов региону.