Президент Кыргызстана выступил на Седьмой консультативной встрече глав СНГ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан принял участие и выступил на Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в г. Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент Садыр Жапаров выразил признательность Президенту Шавкату Мирзиёеву за традиционно теплый прием и гостеприимство, а также поздравил его с успешным проведением 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО в Самарканде.

В своем выступлении он поддержал присоединение Азербайджанской Республики к формату Консультативных встреч в качестве полноправного члена, выразив уверенность, что участие братского Азербайджана откроет новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества в регионе.

Глава государства отметил, что в эпоху, когда перед регионом открываются новые горизонты возможностей, как никогда важно сохранять дух взаимного доверия и единства.

В этой связи Садыр Жапаров предложил, чтобы государства региона координировали позиции и выступали единым фронтом на площадках формата "Центральная Азия +", в частности, посредством организации консультаций внешнеполитических ведомств накануне Саммитов с другими государствами.

В контексте укрепления сотрудничества в экономической сфере Президент обозначил, что качественное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества является общей ключевой задачей.

"Объем прямых иностранных инвестиций из стран Центральной Азии в Кыргызстан за прошлый год по сравнению с предыдущим годом показал рост на 15%, достигнув 135 млн долларов США.

В целом за последние три года товарооборот Кыргызстана со странами Центральной Азии увеличился на 28%.

В январе - августе этого года товарооборот Кыргызстана со странами Центральной Азии составил 1 млрд 700 млн долларов США и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14%", - сказал Глава государства.

Для дальнейшего углубления реальной интеграции он предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах:

Первое: Активно устранять барьеры во взаимной торговле, гармонизировать стандарты и технические регламенты.

Второе: Развивать конкретные совместные производственные цепочки, отходя от сырьевой модели, формировать перерабатывающую промышленность и новые индустриальные кластеры.

Третье: Использовать цифровизацию как катализатор роста: от электронной коммерции до создания трансграничных платформ для обмена информацией и укрепления кибербезопасности.

Касаясь вопросов развития транспортной инфраструктуры Садыр Жапаров отметил, что в регионе создается новая транспортная артерия.

"Строительство стратегически важной железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы.

В этом контексте, проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

В целях повышения эффективности взаимодействия в транспортной сфере, предлагаю разработать и запустить единую электронную платформу "Цифровой транзитный коридор" для обмена таможенными данными и оформления разрешительных документов по принципу "единого окна", - сказал Президент.

Он констатировал, что Кыргызстан открыт для реализации взаимовыгодных проектов, включая строительство ГЭС, и считает ключевым ориентиром эффективное использование общего ресурсного потенциала Центральной Азии.

Глава государства акцентировал значимость туризма как важного сектора экономики и инструмента сближения народов Центральной Азии, отметив заметный рост взаимных поездок.

Он указал на устойчивое развитие культурно-гуманитарного сотрудничества и сообщил, что в следующем году Кыргызстан примет Шестые Всемирные игры кочевников, пригласив коллег и спортивные делегации стран региона принять участие в этом международном событии.

"Убежден, что благодаря совместной воле и упорному труду мы сможем превратить Центральную Азию в эталон успешного регионального взаимодействия, где политическое доверие подкреплено конкретными экономическими результатами и духовным единством", - сказал Президент.

В завершение Президент Садыр Жапаров отметил эффективное председательство Узбекистана, пожелал успехов Туркменистану и подчеркнул готовность Кыргызстана активно поддерживать и продвигать все достигнутые договоренности.