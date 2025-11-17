В Бишкеке прошёл главный альпинистский вечер года

В столице Кыргызстана состоялось одно из самых значимых событий для альпинистского сообщества - торжественная церемония подведения итогов спортивного сезона Федерации альпинизма и скалолазания КР. Мероприятие собрало спортсменов, инструкторов, спасателей, партнёров и представителей власти.

Среди почётных гостей присутствовали директор Госагентства по делам физической культуры и спорта КР Казыбек Молдажиев, президент федерации Эдуард Кубатов и известный меценат Аскар Салымбеков.

Слова благодарности и признание труда

В официальной части церемонии Казыбек Молдажиев отметил, что альпинизм - это спорт, который требует не только силы, но и месяцы моральной и физической подготовки. Он подчеркнул, что труд альпинистов заслуживает глубокого уважения, поблагодарил спортсменов и тренеров за самоотверженность и вклад в развитие спорта.

Юбилейные награды "100 лет кыргызскому спорту"

За значимый вклад в развитие альпинизма и физической культуры медалями были награждены:

Эдуард Кубатов Марина Гальцова Николай Гутник Наиль Муратов Наталья Тян Насиба Эшмурадова.

Признание участников проекта "Таза Алатоо"

Особое внимание было уделено проекту по очистке высокогорных районов Кыргызстана от мусора.

Награды получили:

Жанылай Дуйшеналиева Доолот Рыспаев

Поддержка СМИ и партнёров

За освещение достижений кыргызских альпинистов благодарственными письмами отмечены представители спортивных СМИ:

Бексултан Усеналиев, Мария Иванова, Айзада Нурадильева и Нурсултан Аденов.

Также награды вручены представителям Министерства обороны КР - пилотам, участвовавшим в сложных спасательных операциях в горах:

Владимир Верещагин Саппарали Бекмурзаев Азамат Марисов

Отдельно отметили профессионализм горно-спасательного отряда МЧС КР.

Лауреаты года

Спасатели года:

Азамат Арстанбеков Арген Калыгулов Альпинисты, участвовавшие в спасработах: Андрей Алипов Сергей Красовский.

Спортивные звания и квалификации

На церемонии вручены новые спортивные разряды и удостоверения инструкторов.

Инструкторы альпинизма:

Сергей Селиверстов, Николай Гутник, Олег Тураев, Юрий Ганюков, Насиба Эшмурадова, Андрей Алипов.

Первый разряд получили:

Ирина Сало, Сергей Красовский, Андрей Гуляев, Наиль Муратов, Алексей Оголенко.

Кандидаты в мастера спорта:

Илим Карыпбеков, Андрей Алипов, Насиба Эшмурадова, Дмитрий Ермаков, Никита Рузмикин, Роман Алексеев, Дарина Карих, Сергей Аплатчиков.

Мастера спорта КР:

Кадыр Сайдилкан Асель Байбагышева.

Высотный чемпионат Кыргызстана

Были названы победители высотного чемпионата страны.

Победителем признан Эдуард Кубатов.

Также участвовали: Наиль Муратов, Андрей Гуляев и Асель Байбагышева.

Почётные титулы сезона

Высокие звания "Ак-Илбирс" и "7 Summits" получили:

Асель Байбагышева Кадыр Сайдилкан.

Титул "Легенды кыргызского альпинизма" был присвоен:

Дмитрию Грекову Любови Даничкиной.

Благодарность партнёрам

Федерация выразила признательность государственным учреждениям, международным организациям и бизнес-партнёрам:

ООН, ЕС, ОБСЕ, Госагентству спорта КР, МЧС, мэрии города Бишкек, компаниям - Энесай Development, Бакай Банк, Газпром Кыргызстан, Hyundai KG, Kailas, MEGA, Asia Outdoor и другим.

Торжественный вечер стал не только подведением итогов, но и важным напоминанием о том, какой вклад альпинисты, спасатели и волонтёры вносят в развитие спорта и сохранение горной природы Кыргызстана.