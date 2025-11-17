В Бишкеке прошёл главный альпинистский вечер года

В столице Кыргызстана состоялось одно из самых значимых событий для альпинистского сообщества - торжественная церемония подведения итогов спортивного сезона Федерации альпинизма и скалолазания КР. Мероприятие собрало спортсменов, инструкторов, спасателей, партнёров и представителей власти.
Среди почётных гостей присутствовали директор Госагентства по делам физической культуры и спорта КР Казыбек Молдажиев, президент федерации Эдуард Кубатов и известный меценат Аскар Салымбеков.
Слова благодарности и признание труда
В официальной части церемонии Казыбек Молдажиев отметил, что альпинизм - это спорт, который требует не только силы, но и месяцы моральной и физической подготовки. Он подчеркнул, что труд альпинистов заслуживает глубокого уважения, поблагодарил спортсменов и тренеров за самоотверженность и вклад в развитие спорта.
Юбилейные награды "100 лет кыргызскому спорту"
За значимый вклад в развитие альпинизма и физической культуры медалями были награждены:
Признание участников проекта "Таза Алатоо"
Особое внимание было уделено проекту по очистке высокогорных районов Кыргызстана от мусора.
Награды получили:
Поддержка СМИ и партнёров
За освещение достижений кыргызских альпинистов благодарственными письмами отмечены представители спортивных СМИ:
Бексултан Усеналиев, Мария Иванова, Айзада Нурадильева и Нурсултан Аденов.
Также награды вручены представителям Министерства обороны КР - пилотам, участвовавшим в сложных спасательных операциях в горах:
Отдельно отметили профессионализм горно-спасательного отряда МЧС КР.
Лауреаты года
Спасатели года:
Спортивные звания и квалификации
На церемонии вручены новые спортивные разряды и удостоверения инструкторов.
Инструкторы альпинизма:
Сергей Селиверстов, Николай Гутник, Олег Тураев, Юрий Ганюков, Насиба Эшмурадова, Андрей Алипов.
Первый разряд получили:
Ирина Сало, Сергей Красовский, Андрей Гуляев, Наиль Муратов, Алексей Оголенко.
Кандидаты в мастера спорта:
Илим Карыпбеков, Андрей Алипов, Насиба Эшмурадова, Дмитрий Ермаков, Никита Рузмикин, Роман Алексеев, Дарина Карих, Сергей Аплатчиков.
Мастера спорта КР:
Высотный чемпионат Кыргызстана
Были названы победители высотного чемпионата страны.
Победителем признан Эдуард Кубатов.
Также участвовали: Наиль Муратов, Андрей Гуляев и Асель Байбагышева.
Почётные титулы сезона
Высокие звания "Ак-Илбирс" и "7 Summits" получили:
Титул "Легенды кыргызского альпинизма" был присвоен:
Благодарность партнёрам
Федерация выразила признательность государственным учреждениям, международным организациям и бизнес-партнёрам:
ООН, ЕС, ОБСЕ, Госагентству спорта КР, МЧС, мэрии города Бишкек, компаниям - Энесай Development, Бакай Банк, Газпром Кыргызстан, Hyundai KG, Kailas, MEGA, Asia Outdoor и другим.
Торжественный вечер стал не только подведением итогов, но и важным напоминанием о том, какой вклад альпинисты, спасатели и волонтёры вносят в развитие спорта и сохранение горной природы Кыргызстана.