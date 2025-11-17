Погода
$ 87.40 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

В Оше состоятся соревнования по триатлону среди любителей

194  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Ош в спортивном центре "Булак" пройдут соревнования по триатлону. Организаторы сообщили, что стартовые заплывы и забеги будут проходить волнами - по 8 участников в каждой. Общий лимит времени на прохождение всей дистанции составляет 1 час 50 минут.

Участникам предстоит преодолеть спринтерскую дистанцию, включающую три этапа:

750 метров плавания (15 бассейнов),

20 километров на велотренажёре,

5 километров бега на беговой дорожке.

Соревнования проводятся среди любителей категории AG от 18 лет. Триатлон, как комплексная дисциплина, требует высокой выносливости и сочетает сразу три вида спорта - плавание, велогонку и бег.

Мероприятие организовано при поддержке Федерации триатлона Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452596
Теги:
Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  