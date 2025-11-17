В Оше состоятся соревнования по триатлону среди любителей

В городе Ош в спортивном центре "Булак" пройдут соревнования по триатлону. Организаторы сообщили, что стартовые заплывы и забеги будут проходить волнами - по 8 участников в каждой. Общий лимит времени на прохождение всей дистанции составляет 1 час 50 минут.

Участникам предстоит преодолеть спринтерскую дистанцию, включающую три этапа:

750 метров плавания (15 бассейнов),

20 километров на велотренажёре,

5 километров бега на беговой дорожке.

Соревнования проводятся среди любителей категории AG от 18 лет. Триатлон, как комплексная дисциплина, требует высокой выносливости и сочетает сразу три вида спорта - плавание, велогонку и бег.

Мероприятие организовано при поддержке Федерации триатлона Кыргызской Республики.