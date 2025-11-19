В Кыргызстане запустят 10 мясных кластеров

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев заявил, что системная работа по укреплению продовольственной безопасности и повышению качества жизни в регионах будет продолжена. Об этом он сообщил на церемонии передачи современной сельхозтехники Кыргызскому племенному заводу.

Модернизация племзавода.

Предприятие полностью восстановят: производственные помещения модернизируют, животноводческие комплексы автоматизируют, внедрят цифровые решения. Племзавод уже получил грант Всемирного банка на $2,2 млн для ремонта и закупки техники. В 2026 году для него приобретут 200 голов племенного скота.

Расширение механизации.

Через машинно-тракторные станции (МТС) аграриям становится доступнее техника. Это снижает затраты фермеров и себестоимость продукции. За 10 месяцев 2025 года по лизингу было выдано 2069 единиц сельхозтехники на 7,2 млрд сомов.

Старт "мясного кластера".

Правительство запускает пилотный проект по формированию 10 кластеров по цепочке "производство – переработка – сбыт". Участникам предоставят льготные кредиты под 3%.

Модернизация животноводства.

На базе филиала "Элита" планируется строительство откормочной площадки на 500 голов и крупного животноводческого комплекса международного уровня на 5 тысяч голов.

Цифровая трансформация.

Реестр фермеров, программа "30+20+10", паспорт РУАР и платформа аренды ГФСУ будут сведены в единую систему. С 2026 года государственные услуги в агросекторе станут полностью онлайн.

Торобаев привел пример: после запуска цифровой системы "Рыболовный билет" доход государства за 9 месяцев 2025 года вырос с 2,65 млн до 11,86 млн сомов.