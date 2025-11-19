В Великобритании хотят ужесточить политику предоставления убежища

Великобритания объявила, что начинает масштабный пересмотр политики в отношении просителей убежища. План был разработан на основе подхода Дании; этот подход считается одним из самых строгих в Европе и подвергся критике со стороны правозащитных групп.

Британское правительство во главе с Лейбористской партией, ужесточает иммиграционную политику, особенно в отношении нелегальных пересечений границы небольшими судами через Ла-Манш.

Одновременно с этим правая партия под названием "Реформируй Британию" завоевала огромную популярность в Британии, когда поставила вопрос иммиграции в центр политических дебатов и тем самым вынудила правящую партию занять более жесткую позицию по отношению к иммигрантам.

Люди, попавшие в Великобританию незаконно, смогут подать прошение о виде на жительство лишь после 20 лет проживания в стране, сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Шабана Махмуд в интервью британским СМИ в воскресенье.

Вопрос обязательной материальной поддержки будет пересмотрен. Статус беженцев будет проверяться каждые два с половиной года. Просители убежища, прибывшие легальным путем, смогут запросить ВНЖ после 10 лет проживания.

Выходцев из стран, которые будут признаны безопасными, депортируют на родину.

Более 32 000 человек прибыли в Великобританию нелегально на небольших лодках в текущем году, десятки погибли.

Финансовая поддержка трудоспособных просителей убежища сокращается

В заявлении МВД Великобритании говорится, что в соответствии с новыми реформами "законодательное требование правительства предоставлять такие услуги, как жилье и еженедельная помощь некоторым просителям убежища, будет отменено".

Министерство, возглавляемое Шабаной Махмуд, пояснило, что на эти меры обратят внимание те просители убежища, которые "трудоспособны, но уклоняются от работы, а также люди, совершающие преступления или нарушающие закон".

В министерстве заявили, что пакеты государственной поддержки, которые фактически финансируются за счет налогов, будут прежде всего выдавать людям, реально заинтересованным в экономике и местных сообществах.

В понедельник Махмуд опубликует более подробную информацию о мерах, которые, как заявляет ведомство, направлено на снижение привлекательности приема нелегальных иммигрантов и облегчение процесса их репатриации.

В письме на имя Махмуд более 100 британских благотворительных организаций призвали ее прекратить "виктимизацию" мигрантов и проводить политику, которая только наносит вред", утверждая, что эти меры способствуют разжиганию расизма и насилия.

Согласно опросам общественного мнения, проблема иммиграции в Великобритании в настоящее время выходит за рамки экономики и является главной проблемой для избирателей.

Схема Дании: от временного убежища до конфискации имущества

За год до марта 2025 года более 109 000 человек обратились за убежищем в Великобритании, что на 17% больше, чем годом ранее, и на 6% выше уровня 2002 года.

МВД Великобритании заявило, что новые реформы будут основаны на моделях Дании и других европейских стран. Это страны, где убежище носит временный характер, защита предоставляется условно, а просители убежища должны интегрироваться в общество.

В начале 2025 года делегация высокопоставленных должностных лиц из Лондона отправилась в Копенгаген, чтобы изучить подход Дании к предоставлению убежища, согласно которому мигранты получают временный вид на жительство, обычно на два года, а затем повторно подают заявления по истечении срока его действия.

Если социал-демократическое правительство Дании признает страну, из которой они прибыли, безопасной, просители убежища могут быть возвращены на родину.

Путь к получению гражданства также стал длиннее и сложнее, и были введены более строгие правила в отношении воссоединения членов семьи.

Среди прочих мер, принятый в 2016 году закон наделяет датские власти полномочиями конфисковывать ценные активы просителей убежища и использовать их для возмещения расходов на поддержку. Эта мера вызвала много споров.

Какова текущая ситуация с предоставлением убежища в Великобритании?

В настоящее время Британия предоставляет убежище людям, которые могут доказать, что они не чувствуют себя в безопасности в своей стране, а статус беженца предоставляется тем, кто подвергается преследованиям.

Статус беженца в Соединенном Королевстве действителен в течение пяти лет, и по истечении этого периода беженцы могут подать заявление на получение постоянного вида на жительство, если их досье соответствует определенным критериям.

Дания заявила, что благодаря своей политике количество ходатайств о предоставлении убежища сократилось до самого низкого уровня за последние 40 лет: около 95 % мигрантов с отклоненными ходатайствами были депортированы из страны.

В Британии усиливаются антииммиграционные настроения, регулярно проходят демонстрации прошли возле финансируемых правительством отелей, в которых размещают просителей убежища.

Негативное отношение к нелегальным мигрантам растет и в странах ЕС, особенно после того, как в период с 2015 по 2016 год более миллиона человек прибыли в Европу через Средиземное море и по Балканскому маршруту. Это создало серьезную нагрузку на инфраструктуру некоторых стран.

Источник: Euronews