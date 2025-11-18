В Минэкономики обсудили вопросы доступа швейной продукции на рынки России

Под руководством первого заместителя председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева в Министерстве экономики и коммерции состоялось совещание с участием представителей государственных органов и субъектов швейной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы, связанные с прохождением кыргызской продукции на территорию Российской Федерации. Отмечено, что причиной сложившегося кризиса стало ужесточение контроля со стороны российских уполномоченных органов. Дополнительно обсуждены меры по поддержке отечественных производителей как на внутреннем рынке, так и в рамках внешнеэкономической деятельности.

Участники совещания подчеркнули необходимость усиления межведомственной координации, модернизации инфраструктуры, расширения программ подготовки кадров и внедрения современных стандартов качества. Представители бизнеса указали на барьеры, с которыми сталкиваются предприятия отрасли, и выразили готовность к сотрудничеству по их устранению.

По итогам обсуждения Министерству экономики и коммерции КР поручено разработать комплекс предложений, направленных на повышение конкурентоспособности швейной промышленности и создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков отметил, что Министерство продолжит системную работу с бизнес-сообществом для выработки сбалансированных и эффективных решений, ориентированных на долгосрочное развитие сектора.