Президент одобрил поправки в закон о медиации

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере медиации". Об этом сообщается на сайте президента КР.

"Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 сентября 2025 года.

Данный Закон принят в целях укрепления доверия населения на мирное урегулирование разногласий, социальной устойчивости и гармонизации общества, совершенствования практики применения медиации в правовой системе путем внедрения ее в качестве досудебного и внесудебного механизма разрешения споров в определенных категориях гражданских и уголовных дел, а также внедрения в систему гарантированной государством юридической помощи оказания гарантированной государством медиации.

Так, принятым Законом предусматривается:

1) внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики, согласно которым стороны обязаны являться на медиативную информационную встречу;

2) внесение изменения в Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах, согласно которому в случае разрешения спора путем применения медиации, уплачивается половина суммы государственной пошлины;

3) внесение изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, согласно которому администрация исправительного учреждения или командование дисциплинарной воинской части в течение десяти рабочих дней после обращения осужденного с заявлением об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, обязаны направить обращение в суд с приложением материалов, содержащих данные в том числе о заключении медиативного соглашения;

4) внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, согласно которым:

– уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в том числе при отказе потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения и (или) при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим, в том числе с помощью медиатора;

– сведения, полученные на медиативной информационной встрече или в ходе проведения медиации будут отнесены к недопустимым доказательствам;

5) внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи", согласно которым гарантированная государством юридическая помощь оказывается в виде консультационно-правовой и квалифицированной юридической помощи, медиативной помощи;

6) внесение изменения в Закон Кыргызской Республики "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве", согласно которому нотариально удостоверенные медиативные соглашения будут признаваться в качестве исполнительных документов;

7) внесение изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики, согласно которым урегулирование трудовых споров посредством медиации вводится в качестве обязательного досудебного порядка.

Данный Закон вступает в силу с 1 января 2027 года".