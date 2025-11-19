Погода
$ 87.32 - 87.64
€ 101.02 - 102.02

Президент одобрил поправки в закон о медиации

148  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере медиации". Об этом сообщается на сайте президента КР.

"Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 сентября 2025 года.

Данный Закон принят в целях укрепления доверия населения на мирное урегулирование разногласий, социальной устойчивости и гармонизации общества, совершенствования практики применения медиации в правовой системе путем внедрения ее в качестве досудебного и внесудебного механизма разрешения споров в определенных категориях гражданских и уголовных дел, а также внедрения в систему гарантированной государством юридической помощи оказания гарантированной государством медиации.

Так, принятым Законом предусматривается:

1) внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики, согласно которым стороны обязаны являться на медиативную информационную встречу;

2) внесение изменения в Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах, согласно которому в случае разрешения спора путем применения медиации, уплачивается половина суммы государственной пошлины;

3) внесение изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, согласно которому администрация исправительного учреждения или командование дисциплинарной воинской части в течение десяти рабочих дней после обращения осужденного с заявлением об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, обязаны направить обращение в суд с приложением материалов, содержащих данные в том числе о заключении медиативного соглашения;

4) внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, согласно которым:

– уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в том числе при отказе потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения и (или) при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим, в том числе с помощью медиатора;

– сведения, полученные на медиативной информационной встрече или в ходе проведения медиации будут отнесены к недопустимым доказательствам;

5) внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи", согласно которым гарантированная государством юридическая помощь оказывается в виде консультационно-правовой и квалифицированной юридической помощи, медиативной помощи;

6) внесение изменения в Закон Кыргызской Республики "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве", согласно которому нотариально удостоверенные медиативные соглашения будут признаваться в качестве исполнительных документов;

7) внесение изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики, согласно которым урегулирование трудовых споров посредством медиации вводится в качестве обязательного досудебного порядка.

Данный Закон вступает в силу с 1 января 2027 года".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452669
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  