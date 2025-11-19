В Кыргызстане налогоплательщики на патенте освобождены от посещения ГНС

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает об упрощении процедур налоговой регистрации для налогоплательщиков, работающих на основе патента.

Согласно изменениям в Налоговом кодексе, внесённым Законом КР от 29 октября 2025 года, физическое лицо, получившее патент через электронную систему ГНС, автоматически регистрируется в налоговом органе с момента выдачи патента. Таким образом, отпадает необходимость посещать налоговый орган для прохождения налоговой регистрации при получении электронного патента.

Также налоговая регистрация индивидуального предпринимателя или физического лица, осуществляющего деятельность на основе патента, производится автоматически при приобретении патента на соответствующей территории - без подачи заявления на регистрацию.

Кроме того, в налоговое законодательство внесена норма, согласно которой деятельность, осуществляемая налогоплательщиком на основе патента, не подлежит выездной налоговой проверке за период действия патента, за исключением встречной проверки. При этом другие формы налогового контроля осуществляются в соответствии с Налоговым кодексом.

