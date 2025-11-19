Погода
Эржан Токотаев получил серьёзную травму колена

Пресс-служба ФК "Андижан" официально сообщила, что травма, полученная голкипером сборной Кыргызстана Эржаном Токотаевым в матче против "Кызылкума", оказалась серьёзной. Инцидент произошёл неделю назад, однако только после полного медицинского обследования стало известно, что у футболиста диагностирован разрыв внутренней связки левого колена.

Как произошла травма

Во время одного из эпизодов матча Токотаев жёстко столкнулся с нападающим соперника. После контакта вратарь почувствовал резкую боль и не смог продолжить игру. Его заменили, и он был отправлен на первичный осмотр, который показал необходимость углублённой диагностики.

Диагноз и дальнейшие шаги

По итогам МРТ специалисты подтвердили разрыв связки. На данный момент медицинский штаб "Андижана" совместно с врачами национальной сборной Кыргызстана определяет план лечения, включая возможную операцию.

Сроки восстановления будут зависеть от выбранного метода терапии, но обычно такие травмы требуют нескольких месяцев реабилитации.

Реакция клуба и сборной

В клубе подчеркнули, что обеспечат Токотаеву всё необходимое для полноценного восстановления. Болельщики активно поддерживают голкипера в социальных сетях, желая ему скорейшего возвращения на поле.

Эржан Токотаев - один из ключевых футболистов сборной Кыргызстана, и его отсутствие станет чувствительной потерей как для национальной команды, так и для "Андижана".


