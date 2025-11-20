В Минэкономики КР заработал оперативный штаб для поддержки швейной отрасли

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики начал работу оперативный штаб Центра "Кыргыз Экспорт", созданный для оперативного реагирования на обращения предпринимателей и обеспечения комплексной консультационной поддержки субъектов швейной и текстильной отрасли, сообщает пресс-служба ведомства.

Штаб расположен на первом этаже здания министерства и работает ежедневно, без выходных - с 9:00 до 19:00.

Представители отрасли могут обратиться за профессиональной помощью по широкому спектру вопросов: текущая деятельность предприятий, экспортные процедуры, сертификация и маркировка продукции, доступ к новым рынкам, а также повышение экспортного потенциала швейных предприятий.

Оперативный штаб призван стать точкой быстрой коммуникации между государством и бизнесом, предоставляя предпринимателям понятные алгоритмы действий, своевременные консультации и сопровождение в решении возникающих вопросов.