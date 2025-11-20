Погода
Президент подписал Указ "О национальной программе "Здоровое сердце"

- Светлана Лаптева
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О Национальной программе "Здоровое сердце" на 2025-2030 годы".

В Кыргызстане сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения. Так, по данным Национального статистического комитета в 2023 году в структyре смертности на долю сердечно-сосудистых заболеваний приходилось более половины (52,З всех случаев смертей.

Основной целью Программы является снижение преждевременной смертности на 25% и сокращение социально-экономического бремени от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и неинфекционных заболеваний (НИЗ) в Кыргызской Республике.

Достижение цели планируется посредством формирования устойчивой, интегрированной, цифровой и пациентоориентированной системы профилактики, раннего выявления, лечения и реабилитации, обеспечивающей равный доступ к медицинской помощи для всех категорий населения.

Основные стратегии в сфере профилактики, диагностики, лечения и высокотехнологичной помощи при ССЗ и НИЗ представляют собой комплекс взаимосвязанных направлений, включенных в Программу, обеспечивающих полный цикл оказания медицинской помощи: от самоконтроля и профилактики на уровне семьи до предоставления высокотехнологичной помощи в национальных центрах.

Здоровье населения является высшим приоритетом государственной политики Кыргызской Республики и одним из ключевых показателей социально-экономического развития страны. Обеспечение здоровья граждан рассматривается не только как гуманитарная и социальная обязанность государства, но и как стратегический ресурс устойчивого развития страны.

В условиях трансформации системы здравоохранения, увеличения бремени сердечно-сосудистых заболеваний и других неинфекционных заболеваний, старения населения, а также изменения образа жизни населения особую актуальность приобретает развитие современных, интегрированных, устойчивых и пациентоориентированных решений, направленных на профилактику, раннюю диагностику, эффективное лечение и реабилитацию пациентов.

Согласно Указу, в целях повышения качества и доступности медицинской помощи, обеспечения своевременной и эффективной реализации государственной политики в области охраны здоровья населения и развития системы здравоохранения Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Утвердить:

1) Национальную программу Кыргызской Республики "Здоровое сердце" на 2025–2030 годы;

2) План мероприятий по реализации Национальной программы Кыргызской Республики "Здоровое сердце" на 2025–2030 годы;

2. Государственным органам Кыргызской Республики, задействованным в реализации Плана мероприятий:

1) принять неукоснительные меры по исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;

2) по итогам каждого полугодия не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.


