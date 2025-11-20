Акыйкатчы обеспечила помощь пенсионерке, нуждавшейся в уходе и жилье

Сотрудники Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР помогли пожилой женщине разместиться в Нижне-Серафимовском доме-интернате для престарелых. После вмешательства учреждения ей оформили направление и начали процедуру получения кыргызстанского паспорта.

По данным74-летняя гражданка Б.А.И. обратилась к Акыйкатчы с просьбой помочь ей попасть в государственное учреждение для престарелых. Она сообщила, что нуждается в постоянном уходе из-за перенесённого инсульта, после которого её парализовало на одну сторону. Отсутствие паспорта лишало её возможности получать социальную и медицинскую помощь.

Женщина проживает в Кыргызстане с 1983 года. У неё сохранился паспорт СССР 1974 года, выданный Туркменской ССР. В 1996 году она приняла кыргызское гражданство, но не успела вовремя обменять документ. Близких родственников у неё нет, и временное жильё ей предоставила бишкекчанка М.Е.В., которая помогла обратиться к Акыйкатчы.

Согласно нормативно-правовым актам, при отсутствии удостоверяющего личность документа гражданина регистрируют по юридическому адресу органа местного самоуправления, а расходы на оформление паспорта берут на себя местные власти.

После обращения Института Акыйкатчы Управление социального развития Свердловского района выдало Б.А.И. направление в Нижне-Серафимовский дом-интернат для престарелых и ЛОВЗ. Акимат Свердловского района взял на себя расходы по оформлению кыргызского паспорта.

В настоящее время Б.А.И. проживает в доме-интернате и получает необходимые социальные услуги.

Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) КР продолжит работу по защите прав социально уязвимых граждан.