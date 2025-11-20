Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Акыйкатчы обеспечила помощь пенсионерке, нуждавшейся в уходе и жилье

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР помогли пожилой женщине разместиться в Нижне-Серафимовском доме-интернате для престарелых. После вмешательства учреждения ей оформили направление и начали процедуру получения кыргызстанского паспорта.

По данным74-летняя гражданка Б.А.И. обратилась к Акыйкатчы с просьбой помочь ей попасть в государственное учреждение для престарелых. Она сообщила, что нуждается в постоянном уходе из-за перенесённого инсульта, после которого её парализовало на одну сторону. Отсутствие паспорта лишало её возможности получать социальную и медицинскую помощь.

Женщина проживает в Кыргызстане с 1983 года. У неё сохранился паспорт СССР 1974 года, выданный Туркменской ССР. В 1996 году она приняла кыргызское гражданство, но не успела вовремя обменять документ. Близких родственников у неё нет, и временное жильё ей предоставила бишкекчанка М.Е.В., которая помогла обратиться к Акыйкатчы.

Согласно нормативно-правовым актам, при отсутствии удостоверяющего личность документа гражданина регистрируют по юридическому адресу органа местного самоуправления, а расходы на оформление паспорта берут на себя местные власти.

После обращения Института Акыйкатчы Управление социального развития Свердловского района выдало Б.А.И. направление в Нижне-Серафимовский дом-интернат для престарелых и ЛОВЗ. Акимат Свердловского района взял на себя расходы по оформлению кыргызского паспорта.

В настоящее время Б.А.И. проживает в доме-интернате и получает необходимые социальные услуги.

Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) КР продолжит работу по защите прав социально уязвимых граждан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452738
Теги:
пожилые люди, Помощь, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  