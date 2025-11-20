Роджер Федерер включён в Международный зал теннисной славы

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер официально будет включён в Международный зал теннисной славы в 2026 году. Торжественная церемония пройдёт с 27 по 29 августа в Ньюпорте.

Федерер - 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, обладатель рекордных восьми титулов на Уимблдоне и второй по продолжительности лидер мирового рейтинга (310 недель). Всего на его счету 103 победы на турнирах ATP, уступая лишь Джимми Коннорсу.

О включении в Зал славы Федерер узнал во время мастер-класса для детей. В видеозвонке приняли участие 20 легенд тенниса, включая Ким Клейстерс, Бориса Беккера, Стефана Эдберга, Мартину Навратилову и Билли Джин Кинг. Они поздравили швейцарца и отметили его выдающийся вклад в развитие тенниса и популяризацию спорта.

"Для меня огромная честь быть включённым в Зал славы и стоять рядом с великими чемпионами. С нетерпением жду поездки в Ньюпорт, чтобы отпраздновать этот момент вместе с теннисным сообществом", - сказал Федерер.