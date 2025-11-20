Погода
В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве на 5,5 млн сомов

- Назгуль Абдыразакова
В столице задержаны подозреваемые по делу о мошенничестве, в ходе которого у гражданина выманили 5,5 млн сомов, представившись вице-мэром Бишкека и сотрудниками ГКНБ.

Гражданин Д.М. обратился в МВД с заявлением о том, что неизвестные лица, войдя в доверие, обманным путём завладели его денежными средствами в особо крупном размере. Злоумышленники позвонили ему, представившись вице-мэром Бишкека, и предложили связаться с "сотрудником мэрии". Позже, перезвонив снова, они представились сотрудниками ГКНБ и сообщили, что деньги заявителя якобы были перечислены на финансирование террористической группы.

Манипулируя страхом и ссылаясь на необходимость "сохранить" средства, мошенники убедили мужчину перевести 5 500 000 сомов на так называемый "безопасный счёт", после чего перестали выходить на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны граждане М.Б. (2001 г.р.), А.у.И. и А.у.Н. (оба 2004 г.р.). В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу возбуждено уголовное производство по статье 209 УК КР ("Мошенничество")

Следствие продолжается.


URL: https://www.vb.kg/452743
ГКНБ, мэрия, задержание, мошенничество, Бишкек
НАЗАД  