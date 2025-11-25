Саммит ОДКБ в Бишкеке: почему эта встреча важна для каждого из нас

В конце ноября Бишкек снова оказывается в центре большого евразийского разговора. В столицу съезжаются лидеры стран ОДКБ и, в отличие от привычных международных встреч, этот саммит обещает быть куда более содержательным. Мир вокруг нас меняется слишком быстро, угроз становится больше, и поэтому то, что будет происходить в Бишкеке, касается не только дипломатов, генералов или экспертов, а, по сути, каждого жителя Кыргызстана.

Почему для Кыргызстана этот саммит шаг вперед

Проведение такой встречи не просто прием делегаций. Это знак, что Бишкек становится местом, где обсуждают серьезные вопросы, а не просто слушают. Кыргызстан все активнее вписывается в региональную политику, и нынешняя площадка дает шанс:

- показать, что страна умеет вести большой разговор на равных;

- укрепить статус надежного партнера в вопросах безопасности;

- донести до союзников, что у Центральной Азии есть свои, очень конкретные вызовы;

-завязать новые двусторонние контакты, а это уже прямой вклад в экономику, образование, безопасность.

То есть для маленькой страны это уже не просто престиж, а возможность влиять на правила игры.

И даже несмотря на то, что темы саммита звучат серьезно, но за сухими словами стоят очень практичные вещи: в первую очередь - это усиление защиты границ, особенно на сложных участках, далее новые, более мобильные коллективные силы быстрого реагирования, расширение обмена разведданными, координация по антитеррору и так далее и тому подобное.

Если говорить проще, страны ОДКБ пытаются выстроить такой уровень взаимодействия, который позволит быстрее реагировать на кризисы и предотвращать их заранее.

"Если бы не ОДКБ, у нас был бы свой маленький Ближний Восток"

Однако не всем по душе участие Кыргызстана в коллективной системе безопасности. Кто-то нет-нет и скажет: "Мол, мы сами без ОДКБ справимся". Но люди, которые настоящие угрозы видели не в отчетах, а в работе, думают иначе. Так, ветеран спецслужб, полковник Нурлан Досалиев говорит прямо и без обиняков, что увтерждающие так люди либо идиоты, либо провокаторы.

"Все они не видят леса за деревьями. Если бы не ОДКБ, наш регион уже давно бы пошел по пути Афганистана или Сирии. Это настолько очевидно, что странно, как можно этого не замечать", - говорит эксперт.

Он приводит пример январских событий в соседнем Казахстане:

"Помните, тогда там захватили аэропорт, захват аэропорта, скажу я вам, - это не просто стихийность. Это был элемент четкого плана. Ждали самолеты с боевиками из одной страны, которую я не могу назвать. Планы были совсем иного масштаба. Даже у нас, при всех наших волнениях и сменах власти, аэропорт никто никогда не захватывал. Разные моменты были, но до такого ни разу не дошло. А в Казахстане пошли на это, потому что рассчитывали на прибытие подкрепления. Но когда туда вошли коллективные силы ОДКБ, весь этот сценарий рухнул".

По словам эксперта, именно такие примеры показывают, насколько важен механизм коллективной реакции.

Также он напомнил про Афганистан рядом, и это реальность, по его словам, также нельзя игнорировать

"Это еще один фактор, который постоянно стоит в повестке стран региона. По оценкам аналитических центров, на территории Афганистана действуют более 20 экстремистских группировок, свыше 15 тысяч боевиков, структуры, связанные с ИГИЛ и развитые наркотрафики, которые и поддерживают их деятельность. И эти угрозы не абстрактны, а находятся в нескольких сотнях километров от наших границ.

Поэтому, когда про ОДКБ в негативном ключе начинают рассуждать вполне солидные люди вроде депутатов либо чиновников, то в этот момент мне становится жалко наш народ, что у него есть такие руководители", - добавил он.

Почему Бишкекский саммит может стать точкой поворота

Безопасность - это не только армия и техника. Это предсказуемость, спокойствие, уверенность, что кризис не накроет страну внезапно. Каждый человек в мире согласится, что в мире, где конфликты вспыхивают буквально за сутки, такая уверенность стоит дорого.

И предстоящий саммит - это попытка сделать регион немного спокойнее и устойчивее. А для обычных людей это означает самое простое: больше стабильности и меньше риска жить по соседству с чужими войнами и чужими кризисами.