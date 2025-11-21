Госсекретарь КР Марат Иманкулов о роли ОДКБ: "Единство - наша сила"

На фоне глобальной нестабильности Кыргызстан готовится к саммиту ОДКБ, который пройдет в Бишкеке 27 ноября. В интервью редакции VB.KG госсекретарь КР Марат Иманкулов рассказал о стратегических союзах, вызовах безопасности и важности внутреннего единства.

- Марат Муканович, сегодня международная обстановка нестабильна: Ближний Восток, Украина, Венесуэла. Кыргызстан - часть глобального пространства. На этом фоне скоро состоится саммит ОДКБ. С какими ожиданиями мы подходим к нему?

- Международная ситуация действительно тревожная. Мы наблюдаем серьёзные изменения в мировой системе безопасности. Любая вспышка, будь то Ближний Восток, Восточная Европа или Латинская Америка, так или иначе отражается и на нашем регионе.

И здесь важно понимать: Кыргызстан никогда не был в одиночестве. Мы всегда находились в зоне ответственности наших союзников - прежде всего Российской Федерации и наших соседей по ОДКБ СНГ и ШОС, с которой нас связывают не только договоры, но и реальное практическое взаимодействие.

ОДКБ остаётся ключевым актором в вопросах безопасности Центральной Азии, и роль России в этом критически важна. Это я говорю как человек, многие годы занимавшийся вопросами безопасности на государственном уровне.

- Кыргызстан придерживается многовекторной внешней политики. Но сегодня многие говорят, что удерживать её становится сложно. Что это означает на практике?

- Многовекторность - это не отказ от союзнических обязательств. Это дипломатический инструмент.

В стратегических вопросах выбор Кыргызстана давно сделан. И он стабилен.

Наши ключевые партнёры - Россия, Китай, страны Центральной Азии и СНГ. Но если говорить именно о безопасности, то роль ОДКБ уникальна. У нас десятилетия совместной работы, единые стандарты подготовки, совместные учения, межведомственное взаимодействие.

Россия - наш главный союзник в вопросах безопасности и не только, и это объективная реальность, которую невозможно заменить никакими альтернативными форматами.

- Много говорят о будущем ОДКБ. Сохраняет ли организация свою значимость для Кыргызстана?

- Однозначно да.

ОДКБ - единственный международный оборонительный союз, где есть юридически закреплённые обязательства о коллективной защите. И основная составляющая его потенциала - это Россия, со своим военным и экономическим потенциалом.

Мы рассчитывали на ОДКБ, рассчитываем сегодня и будем рассчитывать дальше.

- В регионе усиливается активность США: формат C5+1, визиты, заявления. Это меняет наш курс?

- Нет, наш курс не меняется.

США активны, это факт. И как Одна из крупнейший стран мира, с которыми поддерживают отношения все страны , в том числе и Кыргызстан. Сам факт встречи это подтверждает растущую роль ЦА в мировой политике. И эта активизация не направлена против кого-либо, тем более в отношении наших основных стратегических партнеров и союзников.

Никакая дипломатическая активность третьих стран не может заменить десятилетия совместной работы, общую историю и общие угрозы, которые мы всегда решали вместе с нашими ближайшими партнерами.

И самое важное: визиты или встречи не означают изменения стратегических ориентиров.

Наше сотрудничество с Россией и Китаем- фундаментально. Это основа, которая проверена временем.

- В экономике также обсуждаются возможные санкции в отношении Кыргызстана за сотрудничество с РФ. Как вы это оцениваете?

- Ситуация абсолютно прозрачная. Кыргызстан никого не провоцирует и не нарушает международные нормы. У нас рыночная экономика. Государство не вмешивается в деятельность частного сектора.

И главное - 70% экономического сотрудничества Кыргызстана исторически связано с Россией. Это не цифра, которую можно заменить одним политическим заявлением. Это десятки тысяч предприятий, миллионы людей, трудовые мигранты, взаимные инвестиции, общий язык экономического взаимодействия.

Наш президент сказал очень правильно: если кто-то хочет, чтобы мы пересмотрели наше экономическое сотрудничество с Россией - пусть компенсирует нам то, что мы имеем от РФ. Это абсолютно честная позиция. Но есть сферы, не подлежащие обсуждению - безопасность. И здесь Россия была и остаётся нашим главным партнёром.

- Каким образом ОДКБ адаптируется к новым вызовам?

- Организация работает динамично. Есть секретариат, Объединённый штаб - они проводят постоянный мониторинг ситуации в мире, в регионе, оценивают риски. При этом ОДКБ остаётся строго оборонительным союзом. Никаких наступательных задач. Только защита.

- Вы много говорите о сохранении исторической памяти. Сегодня предпринимаются попытки переписать историю, принизить вклад СССР. Как Кыргызстан реагирует на эти процессы?

- Это принципиальная тема для нас. В этом году я выступал на конференции ОДКБ, посвящённой годовщине Победы ВОВ. И именно Россия, и страны СНГ сегодня является главным центром, который защищает правду о Великой Отечественной войне, о роли народов СССР в ней.

Мы, как члены ОДКБ и как часть общей истории, должны сохранять память о подвиге наших предков.

Наши деды и отцы в составе советской армии освобождали германию и восточную Европу от фашизма. И водрузили знамя победы над Рейхстагом в Берлине. Это факт, который никто не имеет права переписывать.

Мы тесно взаимодействуем с российскими партнёрами и в гуманитарной сфере - фестивали, конференции, научные площадки. Это важная работа, которая помогает нам сохранять общую культурную и историческую платформу.

- Насколько тема идентичности важна для внутренней стабильности страны?

- Кыргызская нация на сегодняшний день состоит из ста этносов. И наша задача - сохранить межэтническое согласие, толерантность, единство.

Концепция "Унгужол" направлена на укрепление духовной общности всех национальностей - не только титульной, проживающих в нашей стране. Это полностью согласуется с нашей исторической традицией и с той культурной связью, которую мы имеем, в том числе с Россией и со всеми странами ЦА.

- То есть важнейшая задача государства - сохранять единство, историческую память и трезвый подход к международным отношениям?

- Да. Мы не должны обособляться, не должны отталкивать какие-то группы или страны. Но мы обязаны помнить, кто был с нами, кто поддерживал нас в самые сложные моменты, и кто остаётся нашим реальным союзником.

- Повторюсь, то есть сегодня задача государства - сохранить память и единство, но не допустить перегибов?

- Именно. В указе президента о доктрине "Унгужол", чётко сказано: не обособляться, никого не отталкивать, не строить барьеры.

Единство и согласие - наша сила.

И историческая память - это наша опора, которая помогает нам оставаться собой в мире, который стремительно меняется.

Беседовала София Березовская