Семьи СЮТ Ленинского района блеснули на международном конкурсе

- Карыпбай кызы Толгонай
В Кыргызстане состоялось яркое и по-настоящему семейное событие - Международный конкурс "Папа, мама, я – техническая семья", организованный Национальной детской инженерно-технической академией НДИТА "Алтын Туйун". Он собрал 20 увлеченных команд, где дети и родители вместе показывали, как идеи, фантазия и инженерные навыки могут объединять поколения. О прошедшем мероприятии VB.KG рассказала директор СЮТ Ленинского района Фарида Касымова.

Как отметила Касымова, атмосфера конкурса напоминала большой творческий фестиваль: кто-то держал в руках макеты, кто-то дорабатывал последние детали моделей, а кто-то репетировал выступление за кулисами. Бишкек на конкурсе представили две семьи от Станции юных техников Ленинского района и обе сумели выделиться среди участников.

Столичные семьи собрали не только аплодисменты, но и заслуженные награды. Они стали лучшими в защите Экспресс-тура, получили мультиварку за качественную подготовку и термосы как символы теплой поддержки и активной работы.

Особое внимание участников было приковано к домашнему заданию. Семьям предложили разобраться с тем, что волнует каждый большой город, а точнее как сделать дороги безопаснее, быстрее и удобнее.

Ребята вместе с родителями искали свои ответы на вопросы:

- как избежать заторов,

- как двигаться быстро и безопасно,

- как увеличить вместимость транспорта,

- как сохранить комфорт для пассажиров.

Бишкекские семьи подошли к заданию особенно творчески и не просто предложили решения, а показали, как можно улучшать городской транспорт, думая о людях и их ежедневных маршрутах.

"Для детей это огромный шаг вперед, когда рядом с ними родители, которые поддерживают интерес к технике и помогают воплощать идеи. А для нас радость видеть, как растет новое поколение инженеров", - поделилась Фарида Касымова.

В СЮТ Ленинского района уверены, что такие события вдохновляют и детей, и родителей, показывая, что техническое творчество может быть не только полезным, но и по-настоящему семейным делом.


