Минсельхоз объявил отбор участников форума "Агродиалог-2026"

Минсельхоз планирует в 2026 году провести на высоком уровне форум "Агродиалог".

В текущем году для участия будут отобраны 40 чемпионов со всех регионов страны - 20 представителей направления растениеводства и 20 направления животноводства. Об этом сообщили в ведомстве.

Форум направлен на обмен опытом в сферах зерновых культур, технических растений, овощей, фруктов и животноводства. Мероприятие также призвано распространить успешные практики фермеров и животноводов, демонстрирующих высокие урожаи и выдающиеся производственные результаты.

По данным министерства, претендовать на участие смогут производители, которые в 2025 году показали высокую продуктивность, соблюдали экологические нормы, проявили социальную ответственность и внедряли инновационные подходы в своей работе.

Для получения дополнительной информации гражданам рекомендуют обращаться в районные управления аграрного развития по месту проживания.


